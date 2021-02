Bir kitap ülkeyi salladı! Ensest skandalı Fransa’yı karıştırdı

Camille Kouchner’in, erkek kardeşi Antoine’ın 14 yaşındayken üvey babası, ünlü siyaset bilimci ve anayasa uzmanı Olivier Duhamel tarafından cinsel istismara uğradığı iddialarını kaleme aldığı “La Familia Grande” (Büyük Aile) adlı kitap ülkede domino etkisi yarattı. Sorunun aslında ne kadar yaygın ve dramatik boyutta olduğu sosyal medyada “#MeTooInceste” (Ben de ensest) etiketiyle yapılan paylaşımlarla gözler önüne serildi. Kitabında, üvey babasının, ikiz erkek kardeşi Antoine’a yönelik cinsel tacizlerine yer veren ve bu durumun üç yıl sürdüğünü belirten Kouchner, ensest vakalarında yaygın durum olan yıllarca susma konusuna da açıklık getirdi. 45 yaşındaki avukat Camille Kouchner, bu duruma gerekçe olarak ülkenin öde gelen feministlerinden olan ve 2017’de yaşamını yitiren annesi Evelyne Pisier’nin yaklaşımını gösterdi. Kouchner’e göse Pisier, olan bitenin farkında olmasına rağmen ensesti inkâr etti ve çocuğu yerine eşinin yanında yer aldı. Tacizin gizli olmadığını ve herkesin bildiğini vurgulayan Kouchner, “Olan biteni dile getirmeyerek ben de enseste katılmış oldum” ifadelerini kullanıyor.

ZİNCİRLEME İSTİFALAR

Kouchner’in kitabındaki iddialar zincirleme istifaları beraberinde getirdi. Kouchner’in iddialarına doğrudan yanıt vermeyen ve hakkında soruşturma başlatılan Duhamel, akademi ve medyadaki tüm görevlerinden ayrıldı. 70 yaşındaki Duhamel’in arkadaşı olan filozof Alain Finkielkraut, iddiaların çok da ciddi olmadığını söyleyince düzenli olarak katıldığı bir televizyon programındaki görevi sonlandırıldı. Yine Duhamel’e yakın isimlerden eski Adalet Bakanı Elizabeth Guigou, pedofili ve ensest olaylarını araştırmakla görevli komisyonun başkanlığından istifa etti. Duhamel’e yönelik suçlamalardan haberdar olduğunu kabul eden Paris Siyasi Bilimler Akademisi (Sciences Po) Direktörü Frederic Mion da muhakeme yanılgısına düştüğünü ifade ederek istifa etti. Son olarak Fransız sinemasının ünlü isimlerinden aktör Richard Berry, benzer bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Altı ile on yaşları arasında babasının cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Coline Berry, babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Berry iddiaları reddederken hakkında soruşturma başlatıldı.

KAMPANYA BAŞLADI

Kitap, önemli bir tabunun yıkılması sonucunu doğururken mağdurlar karşı karşıya kaldıkları benzer durumları sosyal medyada dile getirmeye devam ediyor. #MeTooInceste etiketi altında yapılan paylaşımlar yoğun şekilde sürüyor. Ebeveynler ya da diğer aile bireylerinin cinsel tacizlerinin ve bunların yarattığı travmalara değinilen sosyal medya mesajları konunun bireysel hikâyeler olmaktan çıkıp toplumun ortak bir sorunu olduğunu gösterir boyut kazandı.

SORUN YAYGIN

Yapılan araştırmalar ensestin çok yaygın ancak aile bireylerinin üzerini örttüğü bir olgu olduğunu ortaya koyuyor. Ipsos adlı şirket tarafından yapılan bir araştırma Fransa’da her on kişiden birinin ensest mağduru olduğuna işaret ediyor. Bu oran, 6.7 milyon kişi anlamına geliyor. Ensesti gerçekleştirenlerin yüzde 95’inin erkek, mağdurların yüzde 77’sinin kız çocukları ve mağdurların dörtte üçünün on yaşının altında olduğu da araştırmalara yansıyan veriler arasında.

MACRON DEVREDE

Konunun devletin en üst düzeyine ulaşması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un resmi tepki vermesi için Kouchner’in kitabının yayımlanmasının üzerinden üç hafta geçmesi gerekti. Macron, 23 Ocak’ta sosyal medyada yer alan bir videoda artık susamayan bir kız kardeşin ve başına benzer şeyler gelip de bunları paylaşan binlerce kişinin cesaretini selamladı. Macron, “Buradayız. Sizi dinliyoruz. Size inanıyoruz. Artık hiçbir zaman yalnız kalmayacaksınız” ifadelerini kullandı. #MeTooInceste etiketinin ulaştığı boyut hükümet üzerindeki baskıyı yoğunlaştırırken Adalet Baklanı Eric Dupont-Moretti, 9 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ilgili yasada değişikliğe gidileceği taahhüdünde bulundu.

‘RIZA YAŞI’ TARTIŞMASI

Fransa hükümetinin hedefi, toplumda oluşan duyarlılık ve sosyal baskının da etkisiyle, ilgili mevcut yasayı değiştirmek. Buna göre bir yetişkinin 15 yaşın altındaki biriyle cinsel ilişkiye girmesinin tecavüz olarak nitelenmesi amaçlanıyor. Hükümet, bir yetişkinin 15 yaşından küçük biriyle cinsel ilişkiye girmesi halinde rıza unsurunu da dikkate almamayı planlıyor. Yapılan son tartışmalar, istisnai durum olarak, suçu işleyenle mağduru arasında belli bir yaş farkı aralığı belirlenebileceğine işaret ediyor. Senato, geçen ay sınırı 13 yaş olarak belirleyen bir yasa tasarısını onaylamıştı.