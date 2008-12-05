Bir keçi başına bela oldu

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov'un Kasımda yaptığı Özbekistan ziyareti sırasında avlanması yasak bir yaban keçisini vurduğu iddia edildi.

Bir Rus internet sitesinde yayımlanan konuyla ilgili haber, Bulgar basınında geniş yankı uyandırdı. Basına göre, Pırvanov, Özbekistan ziyaretinde resmi program çerçevesinde düzenlenen bir av partisine katıldı ve avlanması yasak olan arhar cinsi bir keçiyi vurdu.

Özbekistan'da, yasak olmasına rağmen belirli hayvan türlerini avlayanların hem para hem zorunlu çalışma cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Bu arada Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı basın merkezi konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Cumhurbaşkanı Pırvanov Özbekistan ziyareti sırasında evsahibi ülkenin sunduğu programa bağlı kalmıştır. Tüm etkinliklere Özbekistan Başbakanı da iştirak etmiştir" ifadesini kullandı.