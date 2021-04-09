Bir ilk gerçekleşti: Kovid hastasına canlı donörden nakil yapıldı!

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle akciğeri ağır hasar gören kadın hastaya, eşinden ve oğlundan alınan akciğer dokuları nakledildi.

Kyoto Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, 2020 sonunda Kovid-19'a yakalanan hastanın durumunun ağırlaştığı ve zatürre gelişen iki akciğerinin de fonksiyonunu kaybettiği bildirildi.

Hastanın, üç ay boyunca kalbin ve akciğerlerinin yaşamsal fonksiyonunu sürdürebilmesi için Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu tedavisi gördüğü, eşinin ve oğlunun bağışladığı akciğer dokularının, yaklaşık 11 saat süren operasyonla Kovid-19 hastası kadına nakledildiği belirtildi.

Surgeons at Kyoto University Hospital have conducted the world’s first lung transplant from living donors. The procedure could be a promising treatment option for people suffering long-term lung damage from the coronavirus. pic.twitter.com/kQxtbTyTwz — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) April 8, 2021

Operasyonun, akciğerleri hasar gören bir Kovid-19 hastasına canlı donörlerden yapılan ilk akciğer doku nakli olduğuna işaret edildi.

Bağışçıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kovid-19'un ciddi akciğer hasarına neden olduğu salgınla ilgili en belirgin gerçeklerden bir tanesi. Dünyadaki hastaların bir kısmı Kovid-19'un vücutlarında yaptığı tahribattan kurtulabilmek için akciğer nakline ihtiyaç duyuyor. Öte yandan Kyoto Hastanesi, bu vakanın, akciğer dokusunun canlı donörlerden bir Kovid-19 hastasına nakledildiği ilk vaka olduğunu belirtti.

'DÜNYAYA GÖSTERDİK'

Nakil ameliyatının başında yer alan isim olan göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Hiroshi Date, operasyon sonrası yaptığı açıklamada koronavirüsün akciğerlerine zarar verdiği hastalar için bir umut ışığı yarattıklarını ve bunu bütün dünyaya gösterdiklerini belirtti.

Kyoto Üniversite Hastanesi'ne göre, Japonya'nın batısındaki Kansai bölgesinde yaşayan kadın hasta, geçen yılın sonlarında Kovid-19'a yakalandı ve aylarca yapay akciğer işlevi bulunan bir yaşam destek makinesinde kaldı.

Doktorlar, virüsün hastanın akciğerlerine verdiği zararın çok fazla olduğunu ve yaşamak için akciğer nakline ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bunun üzerine kadının kocası ve oğlu, akciğer dokularını bağışlamayı teklif etti.

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