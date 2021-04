Bir ilk gerçekleşti: Kovid hastasına canlı donörden nakil yapıldı!

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle akciğeri ağır hasar gören kadın hastaya, eşinden ve oğlundan alınan akciğer dokuları nakledildi.

Kyoto Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, 2020 sonunda Kovid-19'a yakalanan hastanın durumunun ağırlaştığı ve zatürre gelişen iki akciğerinin de fonksiyonunu kaybettiği bildirildi.

Hastanın, üç ay boyunca kalbin ve akciğerlerinin yaşamsal fonksiyonunu sürdürebilmesi için Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu tedavisi gördüğü, eşinin ve oğlunun bağışladığı akciğer dokularının, yaklaşık 11 saat süren operasyonla Kovid-19 hastası kadına nakledildiği belirtildi.

