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Pilotun refleksi faciayı önledi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Southwest Havayolları#Uçak
Pilotun refleksi faciayı önledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 07:00

ABD’nin Chicago kentine iniş yapmak üzere olan Southwest Havayolları’na ait yolcu uçağı, pistte özel bir jete çarpmaktan son anda kurtuldu.

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Olay anının kayda alındığı görüntülere göre, yolcu uçağı jetle yakın mesafede karşılaşınca, pilot pisti pas geçiyor, yeniden havalanarak büyük bir faciayı önlüyor. ABD basınında yer alan haberlerde, kulenin özel jetin pilotuna iki kez pisti kesmeden bekleme talimatı verdiği ancak jet pilotunun talimata uymadığı aktarıldı. Pisti pas geçmesiyle kazadan kıl payı kurtulan yolcu uçağının daha sonra Chicago Midway Uluslararası Havalimanı’na indiği belirtildi. Bombardier Challenger 350 tipi özel jet’in ise Tennessee eyaletinde yer alan Knoxville kentine uçtuğu aktarıldı. Olay, havacılık tarihinin en büyük kazalarından biri olarak görülen Tenerife faciasını hatırlattı. 27 Mart 1977 tarihinde, İspanya’nın Tenerife Adası’nda bulunan Los Rodeos Havaalanı’nda iki Boeing 747 uçağı yerde çarpışmış, 583 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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#ABD#Southwest Havayolları#Uçak

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