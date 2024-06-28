Bir haftada 568 kişi öldü! Pakistan’ı sıcak çarptı

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Güney Pakistan’da sıcaklıklar arttıkça hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Son bir hafta içinde en az 568 kişi sıcaktan yaşamını yitirdi. Karaçi’de sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması ve yüksek nemin de hissedilen sıcaklığı 49 dereceye kadar yükseltmesi nedeniyle ölü sayısının arttığı belirtiliyor.

MUSON YAĞMURLARI KAPIDA

Dünya genelinde iklim değişikliğine karşı en savunmasız ülkelerden biri olan Pakistan aynı zamanda, kuzeydeki buzullar nedeniyle artan sıcaklıklarla ilişkili olarak şiddetli muson yağışları riskiyle karşı karşıya. Sıcak havanın daha fazla nem tutabilme olasılığı da musonu şiddetlendirebilir. Bu yıl muson mevsimi Temmuz ayında başlayacak. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu’nun yayınladığı bir açıklamaya göre, muson yağışları ani sel felaketlerine yol açabilir. Kurumun uyarısı, Birleşmiş Milletler’den üst düzey bir yetkilinin yaklaşık 200 bin kişinin önümüzdeki muson mevsiminden etkilenebileceğini söylediği tarihlerden iki hafta sonra geldi.