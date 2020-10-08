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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bir günde Körfez turu

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Bir günde Körfez turu
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sabah saatlerinde önce Kuveyt’e hayatını kaybeden emir için taziye ziyaretinde bulundu, ardından Katar’a geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar’ı kapsayan günübirlik çalışma ziyareti için dün sabah Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan hareket etti. Erdoğan’ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer uğurladı. Erdoğan’a iki ülkeyi kapsayan ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

KUVEYT EMİRİ’NE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı’na gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler Katar’a gitmek üzere Kuveyt’ten ayrıldı.

KATAR EMİRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bir günde Körfez turu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Katar’da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Başkent Doha’daki Deniz Sarayı’nda 1 saat 10 dakika süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçildi.
Bir günde Körfez turu


 

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