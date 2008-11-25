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Bir günde bembeyaz

Bir günde bembeyaz

Tam "havalar çok güzel gidiyor" derken ani hava değişikliği yine şaşırttı. Avrupa'yı vuran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Almanya ve Avusturya'da şiddetli kar yağışı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Balkanlar'da da kar nedeniyle birçok yol ulaşıma kapalı.

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AVRUPA'DA TAM KIŞ BAŞLADI

Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yılın ilk karı önceki gün öğlen saatlerinde düştü. Ülke genelinde başlayan yoğun kar yağışı ve buzlanma sonucu meydana gelen trafik kazalarında ise 4 kişi hayatını kaybetti.

HAVA SICAKLIĞI ANİDEN DÜŞTÜ

Meteoroloji merkezinden yapılan açıklamada, önceki geceden itibaren ülke genelinde yoğun kar yağışı görüldüğü ve ısının yer yer eksi 5 santigrat dereceye, iki bin metre yükseklikte ise eksi 13 santigrat dereceye kadar düştüğü bildirildi.

Avusturya otomobil kurumu (ÖAMTC), kış koşullarına hazırlıksız yakalanan çok sayıdaki sürücünün A1 batı otoyolunda mahsur kaldığını ve otoyolun uzun süre trafiğe kapatıldığını duyurdu.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 100 KİLOMETREYE ULAŞTI

Kar yağışının hafta sonunda da devam edeceği tahmininde bulunan meteoroloji yetkilileri, kar yağışıyla birlikte hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgar beklendiği uyarısında bulundular.

İNGİLTERE, BALKANLAR, RUSYA'DA TAM KIŞ KOŞULLARI 

Almanya ve İngiltere'de de kar yağışı kara ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Balkanlar'da ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya ve çevresinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Rusya, Beyaz Rusya,  Litvanya'da, kış kendisini tam anlamıyla gösterdi.

İSVEÇ'TE FIRTINA VE KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İsveç'te dün başlayan kar yağışı ve fırtına birçok bölgede hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiliyor. İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havaalanı'nda seferler gecikmeli yapılabiliyor.

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Stockholm başta olmak üzere çok sayıda kentte işlerine gitmeye çalışan İsveçliler kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehir içi ulaşımı sağlayan otobüslerin geç gelmesi nedeniyle bu sabah zor anlar yaşadı. Kar ve buzlanma nedeniyle karayollarında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu, çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

İsveç Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı ve fırtınanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu.

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