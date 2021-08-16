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HaberlerDünya HaberleriBir gün önce bir gün sonra... Afganistan'daki değişimi yansıtan 1.5 dakikalık haber
GeriDünya Bir gün önce bir gün sonra... Afganistan'daki değişimi yansıtan 1.5 dakikalık haber
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Dünya
Haber Giriş: 16.08.2021 - 20:55 | Son Güncelleme:

Bir gün önce bir gün sonra... Afganistan'daki değişimi yansıtan 1.5 dakikalık haber

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Dünya Afganistan'da yaşanan gelişmeleri dehşetle izlerken, CNN International muhabiri Clarissa Ward, yayını kara çarşafla yapmak zorunda kaldı. Taliban militanlarının Kabil'e girmesinden bir gün önce normal kıyafetleriyle yayına çıkan Ward, bir gün sonra ise Taliban'ın dayattığı kara çarşafla CNN International ekranlarında göründü.

CNN International Muhabiri Clarissa Ward, "İslam Emirliği'nin ilk günündeyiz. Çok şey değişti. Gördüğünüz gibi kılık kıyafet kuralları da değişti" ifadelerini kullanıyor.

Taliban'ın Kabil'e girmesinden önce bölgedeki son durumu üzerinde tişörtle anlatan Ward, bu gelişmenin ardından şehri terk etmek yerine militanlarla anlaşma sağladı ve Taliban'ın dayattığı kılık kıyafet kurallarına uygun olarak kara çarşafla yayına çıktı.

Bir gün önce bir gün sonra... Afganistandaki değişimi yansıtan 1.5 dakikalık haber

Ward, Taliban'a yönelik "Dünyaya hukuk ve nizamı sağlayacaklarını kanıtlamak istiyorlar." derken şu değerlendirmede bulundu:

Çok farklı bir hikaye var bugün. Hikaye sokakta olmayanlarla ilgili. Güvende hissetmeyenler, korkanlar, saklananlar var bu şehirde. On binlerce belki yüz binlerce kişi var. Onları göremiyoruz, bize konuşmuyorlar; çünkü korkuyorlar.

 

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