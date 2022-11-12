Bir gemi vakası daha: 800 kişi koronavirüs

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Yeni Zelanda’dan yola çıkan Majestic Princess adlı yolcu gemisinin 4.600 dolayında yolcu ve mürettebatı var. Bu da gemideki her beş kişiden birinin Covid olduğu anlamına geliyor.

2020’nin başlarında Ruby Princess adlı yolcu gemisinde en az 900 kişi Covid olmuş ve 28 kişi hayatını kaybetmişti.

Yolcu gemisinin işletmecisi Carnival Australia’nın Genel Müdürü Marguerite Fitzgerald, 12 günlük yolculuğun ortalarında çok sayıda vakanın tespit edilmeye başlandığını belirtti.

Fitzgerald bütün vakaların belirtisiz ya da hafif geçtiğini ifade etti.



TÜM POZİTİF YOLCULARA YARDIMCI OLUNACAK

Mürettebatın, testi pozitif çıkan bütün yolculara yardımcı olacağını belirten Genel Müdür, yolculara özel taşıma ve izolasyon dönemlerini tamamlamaları için barınma hizmeti verileceğini ifade etti. Gemi kısa bir süre sonra Melbourne kentine geçecek.

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Majestic Princess ve yine aynı işletmeciye ait Ruby Princess’te yaşananları kıyaslanması istenen Fitzgerald, “O günden bu yana, topluluk olarak Covid hakkında çok şey öğrendik” dedi.

Gemideki salgın, Avustralya’da Covid vakalarının arttığı bir dönemde yaşandı.

New South Wales eyaletinde Cuma gününe kadar geçen yedi günde, 19.800 yeni vaka tespit edildi.