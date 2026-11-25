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Dünya teknoloji devi Nvidia’nın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, 12 Kasım’da patlak veren yasak aşk ve casusluk iddialarının ardından yönetim kurulunun baskısıyla görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Skandalın merkezinde, Huang’ın yasak aşk yaşadığını kabul ettiği Çinli iş kadını Alice Huang yer alıyordu.

ABD istihbarat yetkililerine göre Alice Huang, ilişki yaşadığı bir yılı aşkın süre boyunca Çin’in en üst düzey casusluk teşkilatından bir yetkiliyle düzenli temas halindeydi. Dahası, kadının çalıştığı Singapur merkezli Megaspeed adlı şirket, ABD’nin ihracat kısıtlamalarını delerek Çin’e gelişmiş Nvidia çipleri kaçırdığı iddiasıyla ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyordu.

Küresel çapta yankı uyandıran bu krizin ardından Nvidia yönetim kurulu, Huang’ı görevden uzaklaştırmış ve şirkete geri dönmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını açıkça ilan etmişti.

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BORSA ÇAKILINCA BEYAZ SARAY DEVREYE GİRDİ

Ancak istifanın üzerinden henüz kısacık bir süre geçmişken, Washington ve Silikon Vadisi’ni şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Geçen hafta sonu Çin ziyaretinden dönen ABD Başkanı Donald Trump, Huang’ın istifasının da tetiklediği piyasa düşüşlerini ve borsadaki trilyonlarca dolarlık erimeyi görünce doğrudan müdahale etmeye karar verdi.

Nvidia’da kişisel olarak en az 12 milyon dolarlık hissesi bulunan ve şirketi 21. yüzyıl ekonomisinin temel taşlarından biri olarak gören Trump, bir "dahi" olarak nitelendirdiği Huang’ın koltuğuna geri dönmesi için düğmeye bastı.

Trump bu hassas operasyonu yürütmesi için, Silikon Vadisi ile çok yakın ilişkileri bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance’i görevlendirdi. Vance, hafta sonu boyunca hem Jensen Huang hem de Nvidia yönetim kurulu ile son derece gizli görüşmeler yürüttü.

Yönetim kurulunun Huang’ı geri alabilmesi için iki kritik güvenceye ihtiyacı vardı: Birincisi, Huang’ın ulusal güvenlik tehdidi oluşturmadığına dair resmi bir teminat; ikincisi ise hakkında herhangi bir cezai suçlama bulunmadığına dair hukuki bir güvence.

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Trump, bu kararı almadan önce Başsavcı Todd Blanche ve Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton ile görüştüğünü, Huang’ın çip kaçakçılığında doğrudan bir rolü olmadığından emin olduğunu belirtti.

Alice Huang ile Jensen Huang



PAZAR GECESİ GELEN ANLAŞMA VE ŞAŞIRTAN DÖNÜŞ

Hükümetin ve Nvidia’nın en üst düzeyindeki çok dar bir çevrenin haberdar olduğu pazarlıklar pazar gecesi sonuçlandı. Pazartesi sabahı önce Nvidia yönetim kurulu, ardından Donald Trump koordineli açıklamalar yaparak Jensen Huang’ın CEO’luk görevine iade edildiğini duyurdu.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Huang’ın dönüşünü ulusal güvenlik riski olarak görmediğini ve elinde yasa dışı bir eyleme karıştığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını ilan etti. Nvidia yönetimi de hükümetten gelen bu güvencelere dayanarak Huang’ın dönüşünü onayladı; ancak Çin’e çip kaçakçılığı iddiaları nedeniyle şirkete bir ‘baş uyum görevlisi’ atanacağını ve iç soruşturmanın devam edeceğini duyurdu. Bu açıklamaların ardından borsalar hızla yükselirken, Nvidia yatırımcıları tek günde yaklaşık 1 trilyon dolarlık değer kazandı.

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Jensen Huang ve eşi Lori Huang

ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Trump’ın kendi istihbarat teşkilatlarının uyarılarını göz ardı ederek özel bir şirketin yönetimine bu denli müdahale etmesi, Washington’da hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sert tepkisine yol açtı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dahil olmak üzere danışmanları tarafından konuyla ilgili en az iki kez bilgilendirilmesine rağmen Trump, istihbarat raporlarına şüpheyle yaklaştığını açıkça dile getirdi.

Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu konuyu bir şikâyet olarak değil, Huang için yaşanan bir "trajedi" olarak konuştuğunu belirten Trump, basına verdiği demeçlerde "Ne zaman güzel bir Çinli kadın görseler casus diyorlar, ama Jensen konusunda buna inanmıyorum" ifadelerini kullandı. Huang’ın eşi Lori ile aralarındaki sorunu çözdüğünü de ekleyen Trump, skandalın basında bu kadar büyümesini "Seks, hisse senetlerinden daha iyi satar" sözleriyle yorumladı.

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YAPAY ZEKÂ PAYLAŞIMI VE KONGRE’NİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Krizin yankıları sürerken Trump’ın sosyal medyada paylaştığı yapay zekâ üretimi bir görsel tartışmaları daha da alevlendirdi. 2024 yılında uğradığı suikast girişimi sonrası çekilen ikonik fotoğrafına Jensen Huang’ın yüzünü yerleştiren Trump, görselde yüzü kanlar içindeki Huang’ı elinde kırmızı bir sütyen tutarken ve arkasında Nvidia bayrağı dalgalanırken tasvir etti.

Ciddi bir casusluk soruşturmasını alaya alan bu paylaşım büyük tepki toplarken, Kongre üyeleri de harekete geçti. Trump’ın yakın müttefiklerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich bile Çinli bir casusla ilişki yaşayan bir ismin dünyanın en kritik çip şirketinin başına dönmesini "derinden yanlış" olarak nitelendirdi.

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Senato Bankacılık Komitesi üyesi Demokrat Senatör Jack Reed ise 3 Aralık’ta komitede ifade verecek olan Huang ile Trump yönetimi ve Nvidia yönetim kurulu arasındaki tüm yazışmaların incelenmesi için soruşturma çağrısında bulundu.