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Bir festival faciası daha! Drakeo The Ruler bıçaklanarak öldürüldü

#Drakeo The Ruler#Konser#Festival
Bir festival faciası daha Drakeo The Ruler bıçaklanarak öldürüldü

Drakeo The Ruler olarak bilinen 28 yaşındaki Darrel Caldwell, Los Angeles'ta çıkacağı bir konser öncesi bıçaklanarak öldürüldü.

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ABD'li rapçi Travis Scott'un 10 kişinin ölümü ile sonuçlanan konser faciası sonrası müzik dünyası bir acı haberle daha sarsıldı.

Cumartesi günü Los Angeles'ta düzenlenen 'Once Upon a Time in LA' müzik festivalinde sahneye çıkacak olan 28 yaşındaki ünlü rapçi Drakeo The Ruler sahneye çıkmadan hemen önce bıçaklanarak öldürüldü.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Gerçek adı Darrel Caldwell olan 'Drakeo The Ruler'ın temsilcisi, ünlü rapçinin hemen hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını doğruladı.

Bir festival faciası daha Drakeo The Ruler bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Exposition Park'taki Banc of California Stadyumu'nda meydana geldi. Konser öncesi çıkan bir tartışma sonrası ünlü rapçi bıçaklandı. 20:40 civarında olay yerine sağlık ekipleri geldi ve durumu kritik olan genç adam hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

ETKİNLİK HEMEN DURDURULDU, HENÜZ TUTUKLANAN YOK

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Olayın peşinden polis ekipleri hemen alanı giriş çıkışlara kapattı. Yetkililer sosyal medyadan yaptıkları bir duyuru ile etkinliğin erken sona erdiğini duyurdu ve katılımcıların en yakın çıkıştan alanı terk etmelerini istedi.

Bir festival faciası daha Drakeo The Ruler bıçaklanarak öldürüldü


Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şu ana kadar kimse tutuklanmadı.

50 CENT VE SNOOP DOGG İLE SAHNE ALACAKTI

Kısa bir sürede aylık 1.5 milyon dinleyiciye ulaşan Kanadalı rapçi, Snoop Dogg ve 50 Cent gibi tanınmış sanatçıların yer alacağı festivalde sahne alacaktı.

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