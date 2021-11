Bir efsanenin sonu mu

Burress’in her şey yolunda giderken Manhattan’da bir gece kulübünde içkiyi fazla kaçırıp belindeki silahın ateş alması sonucunda bacağından hafif yaralanması New York’ta sadece küçük bir kaza olarak algılanmadı. Kaldırıldığı hastanenin durumu polise aktarmamasına ateş püsküren New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Burress’e acımadı ve dün mahkemeye getirilirken ünlü yıldıza kelepçe takıldı. Bu, bir efsanenin sonu olarak yorumlandı. Polise kendisi teslim olan ve hakkındaki iddiaları reddeden Burress’in takımla ilişkisinin kesileceği ve en az 3,5 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.New York Giants’ı geçtiğimiz sezon şampiyon yapan oyuncu olan Burress, 30 Nisan’da takımıyla birlikte Beyaz Saray’da Başkan George W. Bush’u ziyaret etmiş ve sözleşmesini 5 yıl daha uzatarak 35 milyon dolar gibi yüksek bir ücrete imza atmıştı.