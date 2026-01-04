Bir dövme ikisinin de hayatlarını değiştirdi... Film gibi bir hikaye! 'Tanışmasaydık ne olurdu?'

Haberin Devamı

Cassandra Madison, Connecticut’ın küçük bir şehrinde evlatlık olduğunu bilerek büyüdü.

The Guardian’a yaptığı açıklamada, ailesinin kendisine Dominik Cumhuriyeti’nden evlat edinildiğini söylediğini aktaran Cassandra, “Anne ve babam beni yoksulluk nedeniyle evlatlık vermiş” dedi.

KISA SÜRE İÇİNDE KAYNAŞTILAR

Takvimler 2013 yılını gösterirken Cassandra, 24 yaşındaydı ve New Haven’da bir restoranda çalışıyordu.

Bir gün iş arkadaşı Julia, Cassandra’nın kolundaki Dominik Cumhuriyeti bayrağı dövmesini gördü ve kendisinin de oralı olduğunu söyledi. Cassandra evlatlık olduğunu söyleyince, Julia, “Ben de” diye yanıtladı.

Julia, Cassandra’dan sadece 17 ay küçüktü. Yaşlarının yakınlığının da etkisiyle hemen kaynaştıklarını dile getiren Cassandra iş yerindekilerin, ikisini birbirine çok benzettiğini kendilerinin de “Evet, çünkü kardeşiz” diye espriyle yanıt verdiklerini anlattı.

BELGELER KARDEŞ OLMADIKLARINI GÖSTERİYORDU

İki genç kadın bir süre sonra bu şakanın altında bir gerçek yatıp yapmadığını merak ederek, evlat edinme belgelerini karşılaştırmaya karar verdi. Belgelere göre biyolojik anneleri ve doğum yerleri farklıydı.

Bu sonucun ikisinde de hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Cassandra, altı ay birlikte çalıştıklarını ve sonrasında yolları ayrılsa da irtibatı hiç kesmediklerini söyledi.

DNA TESTİYLE İKİNCİ DERECE KUZENİNİ BULDU

Cassanda’nın içinde hep biyolojik ailesini bulma isteği yatıyordu. Bu nedenle annesi Cassandra’ya annesi 2018 Noel’inde evde yapılabilecek bir DNA testi kiti hediye etti.

Cassandra bu sayede soyağacını çıkarıp varsa biyolojik akrabalarıyla bağlantı kurabilecekti.

Testi yapıp gönderdikten üç hafta sonra sonuçlar geldi: Cassandra’nın, Connecticut’ta bir kuzeni vardı.

Cassandra, kuzeninin DNA testi profiline girdiğinde “Dominik Cumhuriyeti’nden evlatlık verildiyseniz ailenizi bulmanıza yardımcı olabilirim” yazdığını gördü ve hemen bu kişiyle iletişime geçti.

Kuzeni Cassandra’ya aslında annelerinin kuzen olduğunu ve iki kadının çok yakın olduğunu söyledi. Ancak Cassandra’nın annesi vefat etmişti. Babası ise hayattaydı. Üstelik Cassandra’nın 7 de kardeşi vardı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Haber hızlı yayıldı ve Cassandra “yeni” akrabalarıyla hemen Facebook’ta arkadaş oldu. O zamanlar İspanyolca bilmeyen Cassandra’ya, bir arkadaşı tercümanlık yaptı.

“Kız kardeşlerimle videolu görüşmeler yapıyorduk ve ben aynaya bakıyormuşum gibi oluyordum” diyen Cassandra, birkaç gün sonra da babasıyla konuştu. Tabii gözyaşları sel oldu bu görüşmede… Cassandra yaşadıklarını “İkimiz de ağladık” ifadeleriyle özetledi.

Görüşmede babası Cassandra’ya “Hep seni düşündüm. Anneni tanımanı, bilmeni isterim” demişti.

Bunun üzerine hemen uçak biletleri alındı ve Cassandra, Mart 2019’da Dominik’e gitti. Cassandra’ya bu yolculuk sırasındaki hisleri sorulduğunda cevabı “korku, heyecan ve stres” oldu.

Neyse ki ailesi Cassandra’yı büyük bir sevgiyle karşıladı.

YENİ BİR MESAJ: KARDEŞ OLABİLİRİZ

Cassandra, bu olaydan bir yıl sonra Molly isimli birinden mesaj aldı. Molly mesajında, kendisinin de Dominik Cumhuriyeti’nden evlatlık edinildiğini, doğum belgesinde biyolojik annelerinin isminin aynı olduğunu yazıyordu.

“Birbirimize benzemiyorduk ama yine de DNA testi yaptırdık, ebeveynlerimiz farklı çıktı” diyen Cassandra, bu olayın içindeki eski şüpheleri tetiklediğini belirtti.

Bir gün görüntülü görüşme yaptıkları sırada babasına başka bir kızlarını da evlatlık verip vermediklerini sorduğunu ve o an babasının donakaldığını belirtti.

Julia’nın, babasının tarifine hayli uyduğunu kısa süre içinde fark ettiğini de belirten Cassandra, duygularını, “Şoke oldum ama bir yandan da bu kızın Julia olduğunu biliyordum” diye ifade etti.

ADETA KAN ÇEKMİŞ

Bu süreçte Cassandra, Virginia’ya taşınmış ama Julia ile iletişimi hiç kesmemişti.

Sonunda Cassandra, Julia’yı da DNA testi yaptırmaya ikna etti. Sonuçlar kısa sürede geldi ve Julia telefonda Cassandra’ya “Öğrenmeye hazır mısın? Biz kardeşmişiz” diyerek müjdeyi verdi.

Julia ve Cassandra iki hafta sonra bir araya geldi.

Hala o anı düşündüğünde tüylerinin diken diken olduğunu dile getiren Cassandra, bütün olanı biteni “Artık arkadaş olarak değil, abla-kardeş olarak buluşuyoruz” şeklinde özetledi.

Doğum belgelerinin karıştığı kanaatinde olan Cassandra, büyük ihtimalle Julia’nın belgelerinin Molly’nin belgeleriyle karıştığını belirtti.

KİLOMETRELER KARDEŞLİĞE ENGEL OLAMIYOR

Ekim 2022’de iki kız kardeş beraber memleketlerine gitti ve Julia, ailesiyle tanıştı. Havaalanında akrabaları, kızları üzerlerinde Cassandra ve Julia’nın fotoğraflarının olduğu tişörtlerle karşıladı.

“Hep ailemi bulmak istemiştim” diyen Cassandra, sözlerini, “Ama asla onları bu şekilde bulabileceğimi hayal etmemiştim. Şimdi Julia California’da, bense Virginia’da yaşıyorum. Aramızda 4 bin kilometre var ama sürekli görüntülü konuşuyoruz. Bazen, ‘Ya Julia ile tanışmasaydık ne olurdu?’ diye düşünüyorum. Bence yine de ailemi bulurdum ama Julia’yı bulabilir miydim bilmiyorum. Hala bile bu yaşananlar gerçek değilmiş gibi geliyor. Julia’nın kardeşim olduğuna inanamıyorum” diye noktaladı.