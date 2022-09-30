Bir dilim kek yedim… Peki bu yediğimi yakmak için ne kadar egzersiz yapmam gerek? Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma!

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Davranış bilimciler, gıda etiketlemesi kalori yakmak için ne kadar egzersiz yapılması gerektiğini söylemeli diyor.

Araştırmacılar "Bu pastadaki kalorileri yakmak için 90 dakika yürümek gerekir" gibi bilgileri içeren etiketlerin, mevcut trafik ışığı sistemine kıyasla anlaşılma olasılığının çok daha yüksek olduğunu buldular.

YOĞUN KATILIMLI DENEY YAPTILAR

Loughborough Üniversitesi tarafından Melbourne'deki Uluslararası Obezite Kongresi'nde sunulan çalışma, 2 bin 600'den fazla yetişkinle bir anket yaptı.

Genel olarak, katılımcıların yüzde 41'i, trafik ışığı sistemlerini tercih eden yüzde 27'ye kıyasla, kalorileri yakmak için gereken egzersizi belirten sistemi daha kolay buldu. İngiltere'de kullanılan standart 'Trafik ışıklı' sistem: Yiyeceğin besin ve kalori değerleri riskine göre renklendiriliyor

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BU ETİKETLER DAHA ÇOK DİKKAT ÇEKECEK

Katılımcıların toplamda yüzde 44'ü, bu yöntemin yüksek kalorili yiyeceklerden kaçınmalarına yardımcı olma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

Katılımcılar ayrıca, yağlı ve şekerli gıdaları yürüyerek eritmenin ne kadar süreceğini belirten ambalajların dikkatlerini çekmesinin daha olası olduğunu söyledi. BU YEDİĞİMİ YAKMAK İÇİN NE KADAR YÜRÜMELİYİM?

Örnekler arasında 150 kalori içerdiği belirtilen ve kutusunda bu kalorilerin yakılması için 30 dakika yürüyüş ya da 15 dakika koşu yapılması gerektiği söylenen bir gazlı içecek vardı. Bir diğer örnekse 209 kalorilik bir çikolatalı gofretti: Bu kalorileri yakmak için de ya 21 dakikalık bir koşu ya da bunun iki katı kadar süre boyunca yürüyüş yapmak gerekiyordu.

Bu tür etiketlerin gençler arasında daha popüler olduğunu söyleyen Loughborough Üniversitesi'nde davranışsal tıp profesörü Amanda Daley tarafından yürütülen çalışma, tüketicilerin bu tür bilgilerle donandıklarında daha iyi karar verebildiklerini gösterdiğini söyledi. GENÇLER ARASINDA DAHA POPÜLER

Prof. Daley şunları söyledi:

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“Besin etiketleri insanları yiyecek seçimleri yapma konusunda destekliyor ve trafik ışığı etiketleme İngiltere standardıdır. Ancak, birçok insan gıda etiketlerinde gösterilen kilokalori (kcal veya kalori) veya gram yağın anlamını anlamıyor ve etiketleme sağlanmadığında genellikle kalori sayısını hafife alıyor.”

Bu etiketlerden yana olanların çoğunluğu, bunların ekmek, makarna, meyve ve sebze gibi günlük gıda maddeleri yerine çikolata ve kek gibi duygusal / davranışsal seçimlerle yediğimiz gıdalarda kullanıldığını görmek istedi.

Çalışmaya denek olarak katılanlar ayrıca bu tür etiketlerin fast food satış noktalarında, süpermarketlerde, paket servis menülerinde ve otomatlarda kullanıldığını görmek istediler. Ki bunlar tipik olarak yüksek enerjili, yoğun yiyecek ve içecek satan yerler.