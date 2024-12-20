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Bir darbe de eşinden: Esma Esad'ın boşanmak istediği iddia edildi

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#Suriye#Beşşar Esad#Esma Esad
Bir darbe de eşinden: Esma Esadın boşanmak istediği iddia edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 11:21

Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad'a bir darbenin de eşinden geldiği iddia edildi. İngiltere doğumlu Esma Esad'ın, Moskova'daki yaşam şartlarından memnun olmadığı gerekçesiyle boşanma davası açmayı planladığı öne sürüldü.

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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından devrik lider Beşşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi.

Suudi Arabistan merkezli Slaati gazetesinde yer alan haberde, Rusya'ya kaçan İngiltere doğumlu Esma Esad'ın, 24 yıllık eşi Beşşar Esad'a boşanma davası açmayı planladığını iddia etti.

Bir darbe de eşinden: Esma Esadın boşanmak istediği iddia edildi

Londra'ya yerleşmek isteyen Esma Esad, Rus mahkemesine başvurdu ve Moskova'dan ayrılabilmek için de özel izin talep etti.

1975 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan Esma Fevvaz el-Esad'ın, Moskova’daki yaşam koşullarından memnuniyet duymadığı gerekçesiyle bu kararı aldığı ifade edildi.

Esma Esad'ın başvurusunun Rus makamları tarafından inceleme altında olduğu bildirildi.

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#Suriye#Beşşar Esad#Esma Esad

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