Bir darbe de eşinden: Esma Esad'ın boşanmak istediği iddia edildi

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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından devrik lider Beşşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi.

Suudi Arabistan merkezli Slaati gazetesinde yer alan haberde, Rusya'ya kaçan İngiltere doğumlu Esma Esad'ın, 24 yıllık eşi Beşşar Esad'a boşanma davası açmayı planladığını iddia etti.

Londra'ya yerleşmek isteyen Esma Esad, Rus mahkemesine başvurdu ve Moskova'dan ayrılabilmek için de özel izin talep etti.

1975 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan Esma Fevvaz el-Esad'ın, Moskova’daki yaşam koşullarından memnuniyet duymadığı gerekçesiyle bu kararı aldığı ifade edildi.

Esma Esad'ın başvurusunun Rus makamları tarafından inceleme altında olduğu bildirildi.