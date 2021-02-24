Bir damla su kalmadı

Eyalet genelinde 1200’den fazla kamu su sisteminin hâlâ onarılamadığına dikkat çekilerek, vatandaşlardan musluk sularının tüketmeden önce kaynatmaya devam etmeleri istendi. Teksas Valisi Greg Abbott da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Teksas Ulusal Muhafızlarının hafta sonu 3.5 milyon şişe su dağıttığını bildirdi. Eyalet genelinde temiz su satın almak isteyenlerin oluşturdukları kuyruklar dikkat çekti.

FATURA KRİZİ PATLADI

Öte yandan soğuklar yüzünden eyalette yaşanan enerji kesintisine karşın kısa bir süre ışıklarını yakabilen ve buzdolabını çalışır durumda tutabilen bazı sakinler, binlerce dolara ulaşan faturalarla karşılaştılar. Serbest piyasadan aldığı elektriği, aylık abone ücreti ödeyenlere toptan fiyata satan Griddy şirketinin aboneleri, üretimin düşmesi ve hatların kopması sonucu fiyatlar artınca otomatik olarak çok yüksek rakamlardan elektrik aldı. Normalin yüzlerce kat üstüne çıkan faturaları halk, yönetimin ödemesini istiyor.