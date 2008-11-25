Bir daha ABD’ye adım atmam

Reha ERUS ROMA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Torino Film Festivali’ne onur konuğu olarak katılan yönetmen Roman Polanski, "Amerika’ya bir daha asla adım atmam" dedi.

1977’de Los Angeles’te Jack Nicholson’un villasında Samantha Geiger adlı 13 yaşındaki bir kıza tecavüzden hakkında tutuklama kararı olan Roman Polanski, "Piyanist" adlı filmi ile kazandığı Oscar ödülünü almaya da gidememişti.



Festival’de, Marina Zenovich’ın gerçekleştirdiği "Roman Polanski: Aranıyor ve Arzulanıyor" adlı belgeseli izledikten sonra yaptığı basın toplantısında, "30 yıldır Amerikalılar bana haksızca zülüm ediyor. Bir daha asla Amerika’ya ayağımı basmam. Avukatlarım o dönemde baskı altında olmasalardı, ayrıca hakim Ritenband da televizyon için şov yapmasaydı, beraat bile edebilirdim. Şimdi hálá itiraz hakkım var ama istemiyorum, Amerika onların olsun" dedi.