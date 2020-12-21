Bir çadırda iki aile kalıyor banyo ise hayal

AVRUPA Birliği’nden (AB) 2015-2019 döneminde 2.2 milyar Euro ödenek alan Yunanistan’da, binlerce sığınmacının yaşam şartları hâlâ içler acısı. Kış mevsimiyle birlikte özellikle Ege adalarındaki sığınmacıların kötü yaşam koşulları bir kez daha gündeme geldi. Ege adalarına gelen sığınmacıların sayısının son 1 yılda 65 binden 14 bine düşmesine ve aynı süre içinde 35 bin sığınmacının adalardan Yunanistan anakarasına nakledilmesine rağmen, yabancı sivil toplum örgütlerinin “insanlık ayıbı” olarak tanımladıkları kamplarda yaşam standartları açısından önemli bir değişiklik olmadı.

SAĞLIK VE HİJYEN SORUN

Ayvalık’ın karşısındaki Midili adasında, 4 bin kapasiteli olan ancak yaklaşık 18 bin kişinin yaşadığı Moria kampının geçen 9 Eylül’de yanması üzerine, adanın Karatepe mevkiinde kurulan 3 bin kişi kapasiteli çadır kampta çeşitli ülkelerden yaklaşık 8 bin insan, temel sağlık ve hijyen ihtiyaçlarından uzak, yaşam mücadelesi veriyor.

SAATLERCE KUYRUK

Midilli’deki sivil toplum örgütlerine göre, dağıtılan kumanyayı almak, hatta az sayıdaki seyyar tuvaletlere gidebilmek için bile saatlerce kuyrukta beklemek, alışılmış manzaralar sayılıyor. Dağıtılan kumanya sığınmacıların karnının doymasına da yetmiyor. Her yağmur yağdığında çadırları su basıyor. Çocuklar, çıplak ayakla çamurlu sularda oynuyorlar.

DENİZDE YIKANIYORLAR

Banyo lüks sayılıyor. Sığınmacıların bazıları soğuk havaya rağmen çadır kamp yakınındaki sahilden denize girerek temizlenmeye çalışıyor. Sığınmacılar çadır kamp için “ikinci Moria kampı” diyorlar. Sadece 7 metrekarelik çadırlarda iki sığınmacı aile birlikte yaşamak zorunda. Bu çadır kampın yanan Moria’dan tek iyi tarafı, güvenlik önlemlerinin arttırılmış olması nedeniyle cinayet ve tecavüz vakalarının baş göstermemesi. Yunan hükümetinin geçen yıl 40 binden fazla sığınmacının yaşadığı Ege adalarında toplam 20 bin kişi kapasiteli kapalı kamplar inşa etme planı da koronavirüs salgını nedeniyle ilerlemiyor. Ülke çapında halen, iltica başvurusunda bulunmuş 69 bin 600 sığınmacı yaşıyor. Adalardaki kamplarda yaşayan sığınmacı sayısı ise resmi rakamlara göre 14 bin 400.

ALMAN BAKAN MÜLLER: KOŞULLAR KORKUNÇ

ALMANYA Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Yunanistan’ın Midilli Adası’nda yeni inşa edilen geçici Karatepe sığınmacı kampındaki koşulları eleştirdi. Bakan Müller, Alman Passuer Neuer Presse gazetesine yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyinde ve Sudan’ın güneyinde bulunan mülteci kamplarını da ziyaret ettiğini, ancak hiçbir yerde koşulların Midilli Adası’ndaki kadar kötü olmadığını ifade etti. Yunanistan’da 3 bin kişi için planlanan kampta on binlerce insanın kaldığını belirten Müller, “Yeni kurulan Karatepe Kampı da açıkçası iyi değil. Sınır Tanımayan Doktorlar, ıslak çadırlarda fareler bebekleri ısırdığından dolayı tetanos aşı kampanyası başlatmak zorunda kaldı. Bunlar Avrupa’nın ortasında korkunç koşullar” ifadesini kullandı.

KAYIP JENERASYON

Müller, Moria Kampı’nda dünyaya gelen çocukların durumunun özellikle kötü olduğuna işaret ederek, “Kaçış sırasında tecavüze uğrayan ve yerde oturup çocukların doğumunu bekleyen Afrikalı kadınlarla konuştum. Hiçbir hijyen ve doktor desteği yok. Hiçbir hayat böyle başlamamalı” değerlendirmesinde bulundu. Çocukların okula gitme imkânının da bulunmadığını vurgulayan Müller, “Durum değişmezse Avrupa’nın ortasında kayıp bir jenerasyon yetişecek” diye konuştu.

‘HİÇBİR ŞEY YAPILMADI’

Müller, eylülde Moria Kampı’ndaki çıkan yangından dolayı sarsıldığını belirterek, “Bu öngörülebilirdi. AB Komisyonu iki yıl önce oradaki dramatik duruma işaret etti. Ancak hiçbir şey yapılmadı” dedi.