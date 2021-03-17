Bir bu eksikti! Şimdi de Fransa varyantı

FRANSA’nın kuzeybatısındaki Bretonya bölgesinde yeni bir koronavirüs mutasyonu ortaya çıktı. Fransa Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ‘Breton Varyantı’ adı verilen yeni mutasyonun Lannion kenti yakınlarındaki bir hastanede kümelendiği belirtildi. Şu ana kadar yapılan incelemelerde mutasyonun daha bulaşıcı ya da hastalığın şiddetini arttırıcı bir etkiye sahip olduğuna dair veri elde edilmediği aktarıldı. Sağlık genel müdürlüğü ise şu ana kadar 8 kişide mutasyonlu virüsün tespit edildiğini açıkladı.

PCR’DA GÖRÜNMÜYOR

Yapılan açıklamada, enfekte olan 8 kişinin koronavirüs semptomları göstermesine rağmen burundan alınan klasik PCR testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Buna karşın hastaların antikor testlerinin ve derin solunum örnekleriyle yapılan PCR testlerin ise pozitif çıktığı ifade edildi.

3 VARYANT DAHA BULUNUYOR

Yetkililer, Pasteur Enstitüsü’nden araştırmacıların virüsün burundan yapılan klasik PCR testinde tespit edilmeme sebebinin mutasyon sonucu ortaya çıkan genetik değişikliklere bağlı olup olmadığını araştırdığını aktardı. Koronavirüsün şu ana kadar İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantları olarak bilinen üç yaygın mutasyonu tespit edilmişti.

PRENS PHİLİP TABURCU OLDU

İNGİLTERE Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in (94) eşi Prens Philip (99), dört hafta süren tedavisinin ardından dün tekerlekli sandalye ile taburcu edildi. Prens’in koronavirüsle ilgisi olmayan bir enfeksiyon ve kalple ilgili bir tedavi gördüğü belirtildi. Ay başında kısa bir süreliğine kardiyoloji hastanesine transfer edilen Philip, nekahat dönemini Londra’nın batısındaki Windsor Şatosu’nda geçirecek.

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