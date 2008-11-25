Bir başka savaş

Haberin Devamı

Meksika'nın ABD sınırı yakınlarında bulunan ve uyuşturucu kartellerinin “savaşına” sahne olduğu için “dünyanın en tehlikeli kenti” olarak anılan Ciudad Juarez'de önceki gün ve bugün çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetti.



ELLERİ ARKADAN BAĞLI ONLARCA CESET BULUNUYOR

Bu sabah saatlerinde kentte elleri arkalarından bağlı halde öldürülmüş 8 kadın ve erkek cesedi bulunduğunu açıklayan yetkililer dün yaptıkları açıklamalarda da “önceki gün çıkan olaylarda 22 ceset bulunduğunu” bildirmişlerdi. Yıl başından bu yana kentin dört bir yanında yüzlerce ceset bulundu.



KARTEL SAVAŞLERI TAM GAZ



Uyuşturucu ticaretinin kontrolü için yapılan, “kartel savaşları”nda en kanlı tabloya ülkenin kuzeydeinki Ciudad Juarez kentinde rastlanıyor. Hükümetin aldığı sert önlemlere karşın, kartel savaşları özellikle son aylarda bütün hızıyla devam ediyor.



İÇ HESAPLAŞMA VE POLİSLE ÇATIŞMALARDA 4 BİN 500 KİŞİ ÖLDÜ



Uyuşturucu şebekelerinin iç hesaplaşmalarında ve polisle çatışmalarında yıl başından bu yana 4 bin 500 dolayında kişi öldü. Hükümet, olaylar nedeniyle 36 binden fazla asker ve polis görevlendirdi. Ciudad Juarez'de yaşanan şiddet aslınad Irak'taki şiddetten fazla.



