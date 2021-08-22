Bir başına en uzun yolculuk

KABİL’in Taliban’ın eline geçmesiyle başlayan tahliye kaosu sürüyor. Ailelerin, çaresizlikten bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı askerlere verdiği görüntüler çokca konuşulmuştu. Şimdi o bebeklerden bazıları yanlarında aileleri olmadan, askerlerin refakatinde doğdukları topraklardan ayrılıyor.



Görgü tanıkları havalimanı ve uçuşlarda bir başına çocukların bulunduğunu söylüyor.

NORVEÇ’E UÇTULAR

Amerikan CBS televizyonu muhabirlerinin aktardığına göre, Kabil’den havalanarak Norveç’e giden askeri uçakta yanlarında aile üyeleri bulunmayan çok sayıda bebek ve çocuk da vardı. Şimdi bu çocukların aileleriyle yeniden buluşup buluşamayacakları merak ediliyor. Tek başlarına seyahat eden çocuk fotoğrafları üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı, her birinin ailesinin bulunmasına uğraşıldığı açıklamasını yaptı. Açıklamada, “Çok sayıda refakatsiz küçüğü aileleriyle bir araya getirdik ve ayrı kalanları yeniden birleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz” denildi.



Amerikan ordusu, Kabil havalimanında bir askerin tahliye sırasında bir bebekle ilgilendiği anların görüntüsünü paylaştı.

BABASI BULUNDU

Bu arada Pentagon, bir Amerikan askerinin dikenli teller üzerinden eğilerek bir bebeği sağ kolundan tutup çektiği dramatik ana ilişkin açıklama yaptı. “Askerlere ebeveynleri tarafından bebeğin hasta olduğu söylendi, onlar da onunla ilgilenmek için bebeği aldı” diyen Pentagon Sözcüsü John Kirby, havalimanındaki Norveç hastanesinde “gerekli tedavisi yapılan çocuğun babasına teslim edildiği” bilgisini verdi. O görüntüleri “merhamet anı” diye tanımlayan Sözcü, çocuğun uçağa binmediğini vurguladı. Kirby , “Çocuk ailesine kavuştu, askerler bunun için ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Elbette onu ailesine döndürme sorumluluğumuz vardı. Ancak ailesi şu an nerede ya da vize almaya ehiller mi bilmiyorum” şeklinde konuştu.



Bir Afgan insan hakları aktivisti tarafından çekilen bu simgesel kare çok konuşulmuştu. Pentagon, fotoğraftaki bebeğin babasına geri verildiğini duyurdu. İkilinin ülkeden ayrılıp ayrılmadıkları bilinmiyor.

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