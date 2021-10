Bir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne oldu?

Haberin Devamı

Oğlu Roger Feltis'in Maine anakarasından Vinalhaven adasına taşınması, Ivy LaChapelle'i hiç şaşırtmamıştı. Ladin ağaçlarıyla kaplı koyları ve çetin balıkçılarıyla, sadece feribotla ulaşılabilen bu sakin ve sessiz ada, tam 28 yaşındaki Feltis'e göre bir yerdi.

LaChapelle, "Suyu çok severdi" sözleriyle anlattı oğlunun bu kararının arkasında yatanı. "Yıllar önce bir trafik kazası geçirdi ve bir süre komada kaldı. Dört ay sonra hastaneden çıkar çıkmaz midye çıkarmaya, teknelerde çalışmaya gitti. Yapmak istediği şey buydu."

YENİ BİR AŞK, YENİ BİR İŞ…

Feltis'in adaya taşınması hayatında yeni bir sayfa açması anlamına geliyordu. Burada tanıştığı Jennie Candage'la mutlu bir beraberliği vardı, bir ıstakoz avı teknesinde iş bulmuştu, patronuna kendini sevdirmiş ve bir arkadaş çevresi edinmişti. Ancak Vinalhaven'ın hepsi birbirini tanıyan 1200 kişilik ahalisi içinde Feltis'in taşınmasından memnun olmayanlar da vardı.

Candage'a göre onlardan biri de Dorian Ames'ti. 28 yaşındaki Ames, Feltis'in işini istiyordu ve bu rekabetten doğan kin zamanla büyüyüp derinleşmiş ve ciddi bir düşmanlığa dönüşmüştü. Feltis, Dorian'ın sürekli kendisini polise şikâyet etmesini bir taciz olarak görüyor, Ames'in eşi Briannah da Facebook üzerinden Feltis'in bir pedofil olduğuna dair dayanaksız suçlamalarda bulunuyordu.

HER ŞEY BİRKAÇ SANİYEDE OLUP BİTTİ

Gerginlik 14 Haziran 2020 günü ayyuka çıktı: Feltis kamyonetinin fren hortumlarının kesilmiş olduğunu fark etti, bunu yapanın Ames çifti olduğuna karar verdi ve Candage'dan kendisini Ames'lerin evine götürmesini istedi. (Dorian ve Briannah, daha sonra verdikleri ifadelerde fren hortumlarını kestikleri iddialarını reddetti.)

Feltis evlerine gittiğinde Ames'ler onu bir balta ve bir balık bıçağıyla karşıladı. Sadece birkaç saniye süren bir itiş kakışın ardından, Feltis kendini adanın hastanesine doğru hızla yol alan bir aracın arka koltuğunda buldu. Sol omzunda iki büyük yara vardı ve hızla kan kaybediyordu.

Roger Feltis, Vinalhaven'a taşınmasının üzerinden daha bir yıl bile geçmemişken hayata gözlerini yumdu.

ADADA İNFİALE YOL AÇTI

Haberin Devamı

Ames çifti "nefsi müdafaa" savunması yaptı, üç hafta sonra toplanan bir büyük jüri de çift hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi. Ancak konu kapanmadı. Aksine adada bir ayaklanmaya neden oldu. Çok sayıda soru cevapsız kalırken, olay Maine'in adalet sisteminin de sorgulanmasına yol açtı.

Feltis ailesine ücretsiz danışmanlık yapan Avukat Amy Fairfield, Daily Beast'e yaptığı açıklamada, "Yetkililer, o gece olanları nefsi müdafaa kılıfına sokup örtbas etti" diye konuştu ve ekledi: "Roger'ın Ames'lerin evine gittiği doğru ama gerisi doğru değil. Savcılık bu gerçeği aldı, eğip büktü, sömürdü, manipüle etti ve benimsedi."

Haberin Devamı

CENNET GÖRÜNÜMLÜ BİR YER AMA…

Işıltılı sahilleri ve beyaz deniz fenerleriyle, Maine resmi sloganı olan 'Vacationland'i (Türkçeye 'tatilistan' diye çevirebiliriz) hak ediyor. Ancak bu imajın arka planında çok eskide kalmış bir adalet sistemi yatıyor.

Maine eyaletinin bağımsız Temsilciler Meclisi üyelerinden Jeff Evangelos, Daily Beast'e, "Cennet gibi bir imajı olduğundan herkes Maine'in barış dolu, modern bir yer olduğunu düşünüyor. Halbuki hiçbir zaman bir polis açtığı ateşten sorumlu tutulmadı; buna sivillerin vurulduğu olaylar da dahil" dedi.

Haberin Devamı

ABD'nin dört bir yanında polis ve hukuk reformları peş peşe gelirken Maine'in polis devletinin birebir tanımı olmaya devam ettiğini de sözlerine ekleyen Evangelos, "Bu sistemik bir sorun ve mesele güvenlik güçleri olduğunda insanlar hep hatalı yetkililer ise her zaman haklı" ifadelerini kullandı.

GÜVEN BAĞI KOPTU, SAYGI KALMADI

Roger Feltis'in öldüğü günler, ABD'de oldukça hareketli bir dönemdi. Bütün Minneapolis polisin tutuklama aşamasında diziyle boğazına bastırarak ölümüne sebep olduğu George Floyd'a destek protestoları ile çalkalanıyordu. Diğer yandan Ames çifti de Vinalhaven'da sık sık sorun çıkaran insanlar olarak tanınıyordu. Bütün bunların bir araya gelmesi, Vinalhaven halkının Feltis'in ölümünü sessizlikle karşılamasına engel oldu. "Roger'a Adalet" protestoları düzenlendi, hatta oylamayla adadaki tek güvenlik gücü olan şerif yardımcısının maaşının kesilmesine karar verildi.

Haberin Devamı

Kasaba halkının 30 Temmuz günü yaptığı bir toplantının tutanakları, vatandaşların öfkesini çok net bir biçimde ortaya koyuyordu. Tutanakta, "Vatandaşlar ile [şerif yardımcısının bağlı olduğu] Knox County Şerifliği arasındaki güven bağı kopmuştur" deniyor ve çağrılara çok geç yanıt verilmesi, şikayetlerin yanıtsız kalması, şerif yardımcısının adada yaşamayı ve toplumunun nabzını tutmayı reddetmesi gibi başka sorunlar da sıralanıyordu. Metinde "Saygı yitirildi" deniyordu.

Dorian Ames

İKİ SENEDE BİR SUÇ İŞLİYORDU

Feltis'in ölümünden sonra adayı terk eden Dorian Ames'in bazı eşyalarını almak üzere eve dönmesi tansiyonu iyice yükseltti. Kapısının önünde 30 protestocuyla karşılaşan Ames, göstericilere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ayrıca evinde bir cop bulundu. Bu silah 2019 yılında aldığı bir cezanın kefalet koşullarını ihlal etmesi anlamına geliyordu. O yıl Ames, bir ev partisinde bir kavgaya karışmış, bir kişiyi ölümle tehdit etmiş, silahını almak için evine gitmiş ve ardından kavga ettiği kişinin aracına içinde bir kadın varken ateş açmıştı. 2019'da aldığı bu ceza da 2017'deki bir başka olay sonrası belirlenen kefaletle salıverilme koşullarını ihlal etmişti. Kız arkadaşını yumruklayıp kafasını arabasının ön konsoluna vuran Amesi, kadını ölümle tehdit etmişti. Bu olay da çok daha eski bir olay sonrası belirlenen kefalet koşullarının ihlali olarak kayda geçti. Kısacası Ames, iki senede bir başını belaya sokuyor sonra da kefaletle serbest bırakılıyordu. (Polis daha sonra protestoculara hakaret suçlamasını düşürdü.)

AMES'LERİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Büyük jüri Ames'ler hakkındaki suçlamaları düşürünce dava kapandı ve olayla ilgili polis tutanakları yerel bir gazetenin talebi üzerine kamuoyuyla paylaşıldı. Maine Eyalet Polisi'nin elindeki yeminli ifadede olaylar şöyle açıklanıyordu:

Briannah Ames (30) polise 14 Haziran günü hafta sonu tatilinden döndüğünde evlerinin kapısını kırılmış halde bulduğunu söyledi. Ames, 20.41'de adanın şerif yardımcısı Daniel Landers'a Facebook'tan direkt mesaj gönderdi, Landers da gelip kapının fotoğraflarını çekti. Ardından Briannah oğlunu oturma odasında uyutup duşa girdi. Daha sonra eve gelen Dorian Ames kapıda bir cip olduğunu, içindeki kişinin bağırıp çağırmakta olduğunu, aracın arka lambasını baltayla kırdığını bunun üzerine çekip gittiklerini anlattı.

Kısa süre sonra, Briannah hâlâ duştayken, dışarıdan Dorian'ın sesi gelmeye başladı, 'Çık git evimden' diyordu. 21.37'de Landers'a bir Facebook mesajı daha gönderen Briannah, "Sana ihtiyacım olduğunda hangi cehennemin dibindesin? Bu insanlar buraya geldiler alooo... 'Dorian'ın başını belaya sokmasına izin verme' dedin ama cevap vermiyorsun" diye yazdı.

BALTAYI SAVURDU MU SAVURMADI MI?

Ardından üzerini bile giymeden banyodan çıkıp oturma odasına giden Briannah, burada Feltis ile eşinin boğuşmakta olduğunu gördü. Balta Dorian'ın elinde duruyordu. O da Feltis'le boğuşmaya başladı ve kavga verandaya doğru ilerleyince mutfaktan bir bıçak aldı. Bir noktada elinin kesildiğini fark etti. Ardından ilk hatırladığı şey Feltis'in kaçışıydı. Feltis'in silahlı olup olmadığını, kendisi tarafından mı yoksa Dorian tarafından mı yaralandığını bilmediğini söyledi. Kendi ifadesi de aşağı yukarı aynı detayları içeren Dorian, baltayı savurduğunu ve Feltis'i yaraladığını reddetti.

Candage ise polise verdiği ifadede, Feltis'le birlikte bir barda içki içtiklerini, sevgilisinin fren hortumları nedeniyle kızgın olduğunu ve "Beni oraya götür" diye bağırıp çağırdığını söyledi. Ames'lere gittiklerinde araçtan inmeyen Candage, Briannah'nın evden çıkıp verandada Roger'la kavga etmeye başladığını, ardından Dorian'ın dışarı çıkıp baltasını savurduğunu ve Roger'a vurduğunu gördü. Otopsi sonucu Feltis'in omzundaki iki kesikten kaynaklanan aşırı kanama nedeniyle öldüğü belirlendi.

TUTARSIZLIKLAR, EKSİKLİKLER, SORU İŞARETLERİ…

Daily Beast'in araştırması ise davanın polis tutanaklarında anlatıldığından çok daha farklı ve karmaşık olduğuna işaret ediyor. Araştırma sonucu birçok başka usulsüzlük de ortaya çıktı: Çelişkili ifadeler, ifadesi alınmayan görgü tanıkları, Briannah Ames ve olayı soruşturan polisler arasında tuhaf mesajlaşmalar, yaraların açılmasına sebep olan silahla ilgili farklı fikirler ve dava dosyasına girmeyen birçok garip detay...

Daniel Landers 2018'de göreve başlamadan önce Vinalhaven'ın tek şerif yardımcısı Rob Potter'dı. Potter aynı zamanda komşu ada North Haven'dan da sorumluydu.

Daily Beast'e konuşan Potter, 16 yıl boyunca yaptığı bu işin çok basit olduğunu anlattı. Dengeli, açık ve adaletli davranmaya çalışıyor, vatandaşlar arasında hakemlik yapıyordu. "Ben sadece şerif yardımcısı değildim, bir din adamı, bir sosyal hizmetler görevlisi gibi çalışıyordum. İnsanların sorunları olduğunda ya da konuşmak istediklerinde başvurdukları güvenilir bir kişiydim" diyen Potter, bu yaklaşımının işe yaradığını düşünüyordu.

Vinalhaven'ın komşusu North Haven

LANDERS ADADA BİLE YAŞAMIYORDU

Ancak yaşadığı ufak bir sağlık sorunu nedeniyle bir süre görevine ara veren Potter, döndüğünde farklı koşullarla karşılaştı. En küçük hatasında bile üst makamlara raporlar yazılıyordu ve kısa süre içinde görevden alınarak yerine şerif yardımcısı Landers atandı. (Knox County Şerifi Tim Carroll, yorum taleplerine yanıt vermedi.)

Potter, "Pozisyonu istiyor ama pozisyonun gerektirdiği hiçbir şeyi istemiyordu. Adada yaşamıyor her gün feribotla North Haven'dan geliyordu" dediği Landers'ın özünde iyi niyetli bir insan olduğunu ancak göreve başladıktan sonra durumların değişmeye başladığını belirtti.

Hayatı boyunca Vinalhaven'da yaşamış olan Karen Doughty'ye göre şerif yardımcıları adada görev yapmanın çok kolay bir iş olduğunu zannediyor ama gerçekte durum tam tersi. Kişinin belli becerilere sahip olmasını gerektiren bu iş oldukça zorlayıcı. Zira Vinalhaven, Knox County'nin bölgeleri arasında nüfus anlamında 14'üncü sırada ama tutuklama sayıları anlamında ikinci. Aynı zamanda Jennie Candage'ın annesi de olan Doughty, Landers'ı da "herkesle arkadaş olmayı isteyen bir kişi" olarak nitelendirdi ve "kimseyle sorunu olmayacağını düşünüyordu" dedi.

"YARDIM ALAMADIĞI İÇİN O KADAR ÖFKELİYDİ Kİ…"

Feltis, daha önce Ames'lerin tacizleri hakkında Landers'la konuşmak istemişti. Landers ise önce meşgul olduğunu ardından da elinden fazla bir şey gelmeyeceğini söylemiş ve Feltis'e köpeğinin fotoğraflarını göstermişti.

Potter, yaşanan olayla ilgili olarak, "Roger o gece o eve gitmeli miydi? Hayır. Ama bence yardım alamadığı için o kadar öfkeliydi ki, meseleyi kendi elleriyle çözmeye karar vermişti" diye konuştu.

Landers ise Daily Beast'e yaptığı açıklamada, Feltis'in elinde Ames'leri suçlayacak hiçbir kanıt olmadığını, aracının fren hortumlarının bile kesik gibi görünmediğini söyledi. Vinalhaven'da yaptıklarını da savunan Landers, ada halkını, çoğu birbiriyle akraba olan ve yabancılardan hoşlanmayan, polis denetiminden de pek hoşlanmayan kapalı bir toplum olarak nitelendirdi.

Landers, "Sizce önce insanların kapısını kırmak ardından sarhoş olup gecenin 9'unda evlerine giderek onları kavgaya çağırmak sorumluluk sahibi bir tepki mi? Bu makul bir yetişkin tepkisi mi?" dedi ve ekledi: "Bunun her şeyi tamamen yanlışa çevirdiğini söyleyemem ama benim kesinlikle yapmayacağım bir şey. Ve şimdi de hukuk sisteminin bu olayı meşrulaştırmasını mı istiyorsunuz?"

Briannah ve Dorian Ames'in bu fotoğrafı Briannah'nın Facebook sayfasından. Sayfadaki paylaşımların altında Roger Feltis'le ilgili yorumlar dikkat çekiyor. Briannah ve Dorian Ames'in bu fotoğrafı Briannah'nın Facebook sayfasından. Sayfadaki paylaşımların altında Roger Feltis'le ilgili yorumlar dikkat çekiyor.

AMES'LER "MAĞDUR BİZİZ" DİYOR

Diğer yandan Ames'ler Daily Beast'in sorularına yanıt vermeyi reddederek avukatları aracılığıyla dergiye "Hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz" mesajı gönderdi. Ancak çiftin ifadelerinin en önemli detaylarda birbirinden ayrılması ve adadaki dedikodu çarklarını durdurmak amacıyla yaptıkları çeşitli Facebook paylaşımlarında söylediklerinin her seferinde biraz daha değişmesi dikkat çekici.

Briannah Facebook'ta "Roger'ın beni bıçakladığı gece nedeniyle ağır travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorum" derken, kiralık evleri dahil her şeylerini kaybettiklerini söyledi. Briannah, Feltis'e verilen desteği de "ada halkının bize yaptığı onca berbat şeyi gizlemeye yarayan bir perde" olarak nitelendirdi.

HER İFADEDE FARKLI BİR ŞEY ANLATILDI

Briannah'nın olayla ilgili ilk ifadesi, olay yerine giden Landers'ın göğüs kamerası aracılığıyla çekilen görüntüler. Burada kadının sol elinin kesik olduğu, sol bacağında bir kanama olduğu görülüyordu. Feltis'in arkadaşlarından bir kısmı da şans eseri Roger'la karşılaştıklarını ve peşinden gittiklerini çünkü Ames'lerin yapabileceklerinden korktuklarını belirtiyordu.

Kanıt duruşmasında izletilen görüntülerde Feltis'in arkadaşlarının "Dorian, Roger'ı öldürdü" dediği, Briannah'nın ise Landers'a "Ben onu öldürmedim" dediği duyuluyordu. Landers telsizle merkeze şüpheli Dorian Ames'in gümüş rengi bir kamyonetle kaçtığını bildirip Briannah'ya "Derhal teslim olsun" diyordu. Briannah ise, "Ne için teslim olacak? O bir şey yapmadı, ben ve Roger kavga ettik" diyordu. Kafası karışan Landers, "Roger'a kim vurdu?" diye sorunca Briannah, "Ben mutfaktan bıçak aldım" diyordu. Ardından kamera Landers'ın da açıklayamadığı bir biçimde kapanıyordu.

Polis kayıtlarına göre 01.15'te bir ifade daha veren Briannah, burada özetle şunları söyledi: Duştan çıktım, Feltis'i koltukta uyuyan oğlumuzun dibinde gördüm. Kapı önünde kavga etmeye başladık, kavga verandaya yayıldı. Feltis beni bıçaklayınca mutfaktan bir bıçak aldım. O sırada ellerini yüzümden çekmeye çalışıyordum. Elinde balta olan Dorian da Roger'ı üzerimden almaya çalışıyordu. Feltis'in bıçağını hiç görmedim, avcunda sakladığını tahmin ediyorum.

"BRIANNAH DÜŞÜNMEDEN HAREKET EDER"

Ancak yakalanan Dorian, 01.30'da verdiği ifadede, Roger'ın kapının eşiğinden içeri girmediğini sadece uzandığını, baltayı eline aldığında verandaya doğru geri çekildiğini anlattı. Duştan çıkan Briannah'nın Roger'ın üzerine yürüdüğünü ve Feltis'e baltasıyla vurmadığı için kendisine "korkak" dediğini de belirten Dorian, "Briannah düşünmeden hareket eder" ifadelerini kullandı.

Saat 11.00'de Dorian bir ifade daha verdi. Olay yerine bu kez polis kameralarıyla birlikte giden ve yaşananları bir daha anlatan Dorian, Feltis'in içeri girmediğini, baltayı görünce iki adım geri çekildiğini söyledi. Verandaya çıkan Feltis'e Briannah'nın yaklaştığını da belirten Dorian, "Sonra birbirlerini bıçakladılar. Önce kim kimi bıçakladı bilmiyorum, tek bildiğim Briannah arkasını döndüğünde kan içindeydi" derken "Kimse yumruk atmadı" detayının altını çizdi.

Maine yasaları gereği, bir kişinin kendisi ya da üçüncü bir şahsı ölüm tehdidinden korumak için öldürücü güç kullanmasına izin bulunuyor. Ancak tehditten kaçabilecek durumda olan kişilerin öldürücü güç kullanması meşru görülmüyor.

BRIANNAH NASIL YARALANDI?

Avukat Amy Fairfield, "Roger evin içine bile girmedi. Geri çekildikten sonra da saldıran taraf olmadı. Ames'lerin meşru müdafaa savunmasının geçerliliği yok" yorumunu yaparken, olay yeri fotoğraflarına dikkat çekti. Fotoğraflarda oturma odasında ve girişte hiç kan görünmüyor, bu da Briannah'nın "Bıçaklandıktan sonra mutfaktan bıçak aldım" iddiasının sorgulanmasına neden oluyor. Dahası polis Feltis'in silahlı olduğuna dair bir kanıt da bulamadı. Dolayısıyla akıllarda "Dorian söylediği üzere baltasını hiç savurmadıysa, Briannah nasıl yaralandı?" sorusu doğuyor.

16 Haziran günü Maine Eyaleti Polis Dedektifi Jason Andrews, Ames çiftini birlikte sorguladı. Dorian bu kez Feltis'in oturma odasına ve mutfağa girdiğinde ısrar ederken, Briannah da "Saçımı çekti, beni oğlumuzun yanında yumrukladı" diye konuştu.

Dorian Feltis'in bıçağı olduğunu söylerken, "Şimdi aklıma geldi, [Feltis'in arkadaşlarından] Heidi her şey bittikten sonra verandaya geldi. Görmedim ama bıçağı almak için gelmiş olabilir" dedi. Briannah ise o kadar emin değildi. Sonradan elimdeki yaraya bakınca Dorian'ın baltasını savurmasından da kaynaklanmış olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Roger Feltis (solda) kucağında kızı, erkek kardeşleri ve yeğeniyle

FACEBOOK PAYLAŞIMLARINDA YENİ İDDİALAR

Üç hafta sonra Briannah Facebook'ta bir canlı yayın açtı. Bir yandan makyaj yaparken bir yandan da "Vinalhaven'ın küçük beyinlilerine" tepki gösteriyordu. Feltis'in evin içinde olduğunu, uyuyan oğlunun yanında dikildiğini belirten Briannah, "Beni saçımdan yakaladı çekiştirmeye başladı, kafamı yumrukladı. Kendimi savunmak için ayağa kalktım, neredeyse parmağımı kesip koparıyordu" dedi.

Dorian ise Facebook'taki tepkiler üzerine, Feltis'in üç kez arabasıyla kendisini ezmeye çalıştığını ve eve girdiğinde "ölüm tehditleri savurduğunu" yazdı. (Bu iddiaları ilk kez dile getiriyordu.) Feltisin bıçağının esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolduğunda ısrar eden Dorian, "Arabasıyla beni ezmeye çalışan, benim de aracına baltayla vurduğum bir adamın eli boş gelmesi mümkün değil" dedi.

ADLİ TIP RAPORUNDA CİNAYET SİLAHI YER ALMIYOR

Feltis'in ölümüne yol açan silahın ne olduğu hâlâ meçhul. Feltis'i tedavi eden ambulans görevlisi ve doktora göre yaraların kaynağı bir balta gibi görünüyordu. Adli tabip Margaret Greenwald ise iki gün sonra müfettişlere silahın büyük ihtimalle bir bıçak olduğunu söyledi. Ancak otopsi raporunda silah detayı yer almazken, adli tabip sözcüsü bu çelişkiye dair bir açıklamada bulunmadı.

Feltis'in yaralarının büyüklüğü ve yeri de soru işaretlerine neden oldu. Eski hapishane kayıtlarına göre Briannah'nın boyu 160 santimetre, Roger'ın boyu ise 178 santimetre. Yani Roger'ın omzunda el girecek kadar büyük iki yara açabilmesi için Briannah'nın yukarı doğru var gücüyle uzanmış olması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi Üyesi Evangelos, Greenwald'ın bulgularının sorgulanması gerektiğini belirterek, "Savcılık bir iddianame çıkarmak istese çıkarır ama bir sebepten ötürü bunu yapmıyorlar" diye konuştu.

DORIAN'IN AVUKATI BİLE KARARA ŞAŞIRDI

Büyük jüri süreci kafaları karıştırdı. Zira büyük jüriye sunulan davalarda gizlilik hâkim oluyor. Sadece savcılığın katılımına izin verilen bu davalarda diğer tarafın avukatları yer almıyor. İfadesine başvurulanlardan biri olan Candage'ın dediğine göre ise, dinlenen tek kişi Polis Dedektifi Andrews oldu.

Hatta Dorian Ames'in avukatı Jeremy Platt bile jüri üyelerinin "yeterli suç kanıtı bulunamadı" hükmünün şaşırtıcı olduğunu söyledi. Platt, "Şaşırdım çünkü bu işi 16-17 yıldır yapıyorum ve hiçbir müvekkilim için böyle bir karar çıkmamıştı. Benim tecrübeme göre, bu kararlar konu müzakere bile edilmeden alınır" dedi. Bununla birlikte Platt, müvekkilinin meşru müdafaa hakkını kullandığını da belirtti.

Feltis'in arkadaşlarından altısı olayın görgü tanığıydı. Bu altı kişiden beşi polisle konuştuktan sonra kendi ifadelerini yazdı. İkisi "Polise ifade vermeyi ben teklif ettim" dedi, ikisi şokta olduğunu ifade etti. Biri de yerel bir gazeteye, "Polis bana kendi istediklerini söyletmeye çalışıyor gibiydi" yorumunu yaptı.

ARKADAŞLARINA GÖRE BALTAYI GÖRÜNCE GERİ ÇEKİLDİ

Daily Beast'in ulaştığı ifadelerde arkadaşları, Feltis'in güvenliğinden endişe ettikleri için Roger ve Jennie'nin peşinden Ames'lerin evine gittiklerini anlattı. Beşi de gittikleri sırada Feltis'in kapının önünde Dorian'a "Dışarı çık" diye bağırdığını gördüğünü söyledi.

Üçü Feltis'i sadece verandada gördüğünü, diğer ikisi kapıdan içeri kafasını uzatan arkadaşlarının baltayı görünce dışarı çıktığını belirtti. Beşinin de ifadesinde ortak nokta şuydu. Dorian baltayla dışarı çıkınca Feltis ellerini kaldırıp, "Bırak o baltayı da erkek gibi dövüş" demişti.

Ardından beş tanık da Briannah'nın evden çıkıp Feltis'e saldırdığını, "Dorian, vur şu herife" diye bağırdığını anlattı. Tanıklardan biri Feltis'in kendisini kurtarmaya giden Candage'a doğru adım attığını ama yeniden boğuşmanın içine çekildiğini söyledi. Beş tanık da Dorian'ın baltayı savurduğunu gördü ama hiç kimse Feltis'e temas ettiğini görmedi.

Birkaç saniye sonra Feltis kanlar içinde verandadan inince arkadaşları tarafından apar topar hastaneye taşındı.

KOMŞUNUN İFADESİ BİLE ALINMAMIŞ

Ames'lerin komşusu Devin Walker da, Fairfield'a verdiği ifadede, kavgayı duyunca garaj yoluna çıktığını ve bir aracın hızla uzaklaştığını gördüğünü söyledi. Ames'lerin evinde Dorian'ın ve bir kadının bir şeyleri temizlemekte olduğunu, Dorian'ın arkadaşı Morgan Robinson'ın da kırmızı cipin camlarını kırdığını anlatan Walker, polisin kendisinin ifadesini hiç almadığını belirtti.

"Havanın karanlık olup olmaması mesele değil, ben onu açık ve net gördüm" diyen Walker, "Herhalde benim hikayem yeterince iyi değildi ki ifadem alınmadı" diye konuştu.

Fairfield, savcılıktaki altı saatlik kanıt duruşmasının da "inanılmaz" olduğunu belirterek, baltanın fotoğrafı olmadığını, olay yerinden alınan kan ve diğer örneklerin laboratuvar incelemesinin yapılmadığını belirtti. Bıçağın ise küçücük bir fotoğrafı vardı ve üzerinde kan görünmüyordu. Ses dosyaları oynatılamıyordu.

KANIT BULUNAMADI, DOSYA KAPANDI

Maine Eyalet Polisi dosya kapandığı için Daily Beast'in sorularına yanıt vermezken, savcılık sözcüsü Marc Malon, polisin titiz bir soruşturma yürüttüğünü, savcılığın da dosyayı değerlendirip meşru müdafaa kararını verdiğini belirtti.

Kasım ayında Feltis'in ailesiyle görüşen Dedektif Andrews ve Savcı Yardımcısı Megan Elam da aynı şeyleri anlattı. Roger evin içindeydi ve Briannah tarafından meşru müdafaa sonucu öldürülmüştü. Söylediklerine göre, tanıkların ifadeleri de meşru müdafaa savunmasını destekliyordu, hatta iki kişi Roger'ın eve girdiğini bile görmüştü. Knox County Savcısı Natasha Irving de Daily Beast'e, çelişkili ifadeler nedeniyle makul şüphenin ötesinde bir kanıt sunamayacaklarına inandıklarını belirtti.

Bu noktada sorulması gereken soru şu: Eğer Feltis ailesinin ve Fairfield'ın dediği gibi, yetkililer gerçekten davayı batırdıysa, bunun sebebi neydi? Beceriksizliklerini örtbas etmek için mi? Yoksa başka bir şey mi vardı?

BRIANNAH'NIN TUHAF FACEBOOK MESAJLARI

Daily Beast'in ulaştığı bazı telefon mesajları ve e-postalar bu konuda şüpheleri kuvvetlendirdi.

Örneğin Feltis'in ölümünden 24 saat sonra Briannah, Landers'a bir Facebook mesajı daha göndererek, "Hâlâ şoktayım ama Tanrı'ya şükür kapımın kırılmış olduğunu bildirmiştim çünkü genelde polisleri aramaktan endişe ederim" yazdı.

Landers da, "Dediğimiz gibi konu çözüldü. Orada 20 dakika daha kalmış olsam daha da iyi çözülebilirdi" yanıtını verdi.

Bu mesajı Daily Beast'e açıklayan Landers, empati göstermeye çalıştığını, Vinalhaven halkına 911'i aramalarını gerektirmeyen durumlarda kendisine Facebook'tan ulaşabileceklerini söylediğini anlattı. "Briannah bana belki 500 kere mesaj atmıştır" diyen Landers, böyle gayrı resmi bir kanaldan iletişim kurmanın toplumun polisle ilişkisini rahatlattığını söyledi. Landers, "İyi bir fikir mi? Bilmiyorum. Bu konuyu biraz tartıştım" ifadelerini kullandı.

"BABALAR GÜNÜN KUTLU OLSUN"

Briannah'nın yazıştığı kişilerden biri de Polis Dedektifi Andrews'du. Feltis'in ölümünden bir hafta sonra 20 Haziran'da Andrews'a bir e-posta gönderen Briannah şunları yazdı: "Ben annemdeyim, dinlenmeye çalışıyorum. O bebekle birlikte yüzmeye gitti ve keyfi yerinde. Yani beni her iki hattan da arayabilirsin. Eğer aramazsan, umarım harika bir Babalar Günü geçirirsin ve pazartesi konuşuruz."

Bir başka e-posta alışverişi ise Dorian'ın protestoculara hakaret nedeniyle gözaltına alınmasından sonra yaşandı.

Briannah: Dorian hareket çektiği için tutuklandı, şaka mı yapıyorsunuz?

Andrews: Evet ben de yeni duydum. Dorian hâlâ hapiste.

Briannah: Zaten o salak silah b.ku yüzünden kefaletle dışarıda. Umarım avukatı yarın çıkmasını sağlayabilir.

Andrews: Evet, Savcı'yı arayacağım, bir personel toplantım var.

Geçmişte çeşitli saldırılar, eroin ve kokain ticareti gibi suçlardan sabıkaları bulunan Briannah'nın polisleri tanıyor olması normal. Ancak Karen Doughty, Vinalhaven'ın birçok sakini için polise mesaj atmanın normal bir şey olmadığını, Briannah'nın polisle arasının başkalarına kıyasla daha iyi olduğunu belirtti.

Doughty, "Hiçbir zaman polisten şüphe eden bir insan olmadım ama şu an ediyorum" diye konuştu.

Kızı Paige, Roger Feltis için hazırlanan hatıra duvarının önünde... Kızı Paige, Roger Feltis için hazırlanan hatıra duvarının önünde...

HERKES YOLUNA GİTTİ, PAIGE BABASIZ KALDI

Feltis'in ölümünden sonra Landers Vinalhaven'dan ayrılarak askeri görevle Washington'a gitti. Ames'ler anakaraya taşındı. Ada halkı da yeni bir polis memurunun maaşını ödemeyi kabul etti. Ladinle kaplı sahillere yeniden sükunet hakim oldu ama Feltis'in ailesinin acısı halen dinmedi.

Geçen ay nihayet bir yargıç dava dosyalarının kamuoyuna açılmasını kabul etti ancak bunun ne zaman olacağı henüz belli değil. Bu karardan üç gün sonra Dorian Ames hakkında 2019'da açılan davada arabaya ateş etme suçlaması düşürüldü, çünkü görgü tanıkları saldırganın o olduğundan emin olmadıkları yönünde ifadeler verdi.

Feltis'in annesi Ivy LaChapelle ise savaşmaktan vazgeçmeyeceğini çünkü bir gün Feltis'in kızı Paige'e babasına ne olduğunu anlatmak zorunda olduğunu belirtti.

LaChappelle, "Paige tıpkı babasına benziyor, kendine güvenli yaşlı bir ruh. Roger da öyleydi, girdiği ortamı şenlendirirdi. Bazı günler öldüğünü kabullenmeye başlar gibi oluyorum ama Paige savaşmamı sağlıyor. Roger çok daha fazlasını hak ediyordu" diye konuştu.

The Daily Beast'te yayımlanan "A Feud, an Ax, and a Fishing Knife: The Bloody Killing Roiling a Maine Island" başlıklı haberden derlenmiştir.