Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

Haberin Devamı

Norma ve ikiz kardeşi Edith, her perşembe sabahı, saçlarını dikkatle tarıyor, şekillendiriyor ve bir örnek kıyafetler giyip hazırlanıyor. Ardından, yaşlılar için düzenlenen bir etkinlik olan Altın Mirasçılar müzik saati için Florida, St. Petersburg’daki bir kiliseye gidiyorlar.

Norma, bu etkinliğe katılmalarının sebebinin kahve ve çörek yemenin yanı sıra ezbere bildikleri şarkıları dinlemek olduğunu söylüyor ve “Aynı zamanda insanlar bizi görünce heyecanlanıyor. Hâlâ birlikte olmamızı seviyorlar. Doğduğumuz günden beri her şeyi birlikte yaptık” diyor.

Tek yumurta ikizleri olan Norma Matthews ve herkesin 'Edy' olarak çağırdığı Edith Antoncecchi, Aralık ayında 100 yaşında girdi. Florida'nın büyük gazetelerinden Tampa Bay Times’a da haber olan asırlık ikizler, bu sayede yaşadıkları bölgede iyice tanınır hale geldi.

Haberin Devamı

50'den fazla akraba, 100'üncü doğum günlerini en sevdikleri İtalyan restoranlarından birinde kutlama yapmak üzere ikizlerin yaşadıkları yere, St. Petersburg'a uçtu.

‘GİRDİKLERİ ODAYI AYDINLATIYORLAR’

Onları müzik saatine götüren komşuları Margaret Shaffer, “Norma ve Edith gittikleri her yerde dikkat çekiyor” diyor. İkizleri yakından tanıyan Margaret ise onları şu sözlerle tanımlıyor:

“Edy daha sessiz, Norma ise konuşkan. Bir restorana gittiklerinde Norma ayağa kalkar ve herkesle konuşur. İkisi de kesinlikle girdikleri odayı aydınlatıyor.”

BABALARI EVİ TERK ETTİĞİNDE HENÜZ 13 YAŞINDAYDILAR

100 yıldır bir an olsun bile ayrılmayan kız kardeşlerin arasına ne evlilik girebilmiş ne de başka bir şey…

23 Aralık 1921'de Warren G. Harding'in başkan olduğu dönemde dünyaya gelen ikizler, hayatları boyunca pek çok iniş çıkış yaşamış.

Norma, Massachusetts eyaletinin Revere şehrinde yaşayan İtalyan göçmeni bir aileye doğduklarını anlatıyor.

Kızlar henüz 13 yaşındayken babaları, annelerini başka bir kadın için terk etmiş. Anneleri de kızlarına bakabilmek için bir ayakkabı fabrikasında işe girmiş.

Norma o günleri, “Annemiz ile babamız ayrıldığında, diğer çocuklar sanki bir hastalığımız varmış gibi bizden kaçtılar. Bu ayrılık bir skandal olarak kabul edildi” diye anlatıyor.

Haberin Devamı

Yaşadıkları bu zor zamanlar kız kardeşlerin güçlenmesine yaramış. Norma’dan birkaç dakika daha büyük olan Edy, “Diğer züppe çocuklara ihtiyacımız olmadığına karar verdik. Kendi kendimize eğlenmeyi öğrendik” diyor.

ÜÇ AY ARAYLA EVLENDİLER

Edy ve Norma, aynı kıyafetleri giyer ve okulda sınıf değiştirerek öğretmenlerine şakalar yaparmış. İki kız, bir yandan kendi eğlence dünyalarını kurarken bir yandan da annelerinin küçük erkek kardeşleri John’a bakmasına yardım edermiş.

Edy, oynadıkları oyunları, yaptıkları yaramazlıkları, sırlarını, gardıroplarını ve aynı pirinç yatağı nasıl paylaştıklarını hatırlayarak iç çekiyor ve “Kolay olmadı ama çok eğlendik” ifadelerini kullanıyor.

Haberin Devamı

Liseden sonra Norma kuaför, Edy ise hemşire olmuş. Çalışmaya başladıkları yıllarda da evlenmek istedikleri kişilerle tanışmışlar.

Norma Matthews (solda) ve Edith Antoncecchi, Aralık ayında 100'üncü doğum günlerinden iki gün önce, St. Petersburg'da.

51 YIL BOYUNCA YAN YANA DAİRELERDE YAŞADILAR

Norma, evlenmenin kardeşi ile ilk kez ayrı yaşamak anlamına geldiğini söylüyor ve ekliyor: “Bu yüzden her zaman birbirimize olabildiğince yakın yaşamamızın çok önemli olduğuna karar verdik.”

Edy, 1943 yılının Sevgililer Günü’nde Charles Matthews ile evlenmiş. Norma ise sadece üç ay sonra Leo Antoncecchi ile dünya evine girmiş. İkizler, evlendikten sonra da tabii ki kopmamış ve Boston’da yan yana dairelere taşınmış. Tam 51 yıl boyunca da burada yan yana evlerde yaşamışlar.

Haberin Devamı

Norma evlendikten sonra üç çocuk dünyaya getirmiş. Bir kızını henüz iki yaşındayken kaybeden Norma, yıllarını evladının yasını tutarak geçirmiş. Edy de dört yıl önce iki oğlundan birini kaybettiğinde kardeşi ile benzer bir acı yaşamış.

Norma, yaşadıkları zor günlerde de birbirlerinden asla ayrılmadıklarını anlatıyor: “Edy her zaman benim yanımdaydı, ben de her zaman onun için bir şeyler yapmaya hazırdım. Ne zaman hastalansam Edy bir şekilde bilirdi, iyi olduğumdan emin olmak için hemen arar ya da aceleyle yanıma gelirdi.”

EŞLERİNİ BİLE AYNI DÖNEMLERDE KAYBETTİLER

Edy’nin kocası Leo, 1994’te bir araba kazasında hayatını kaybetmiş. Norma’nın eşi Charles ise Leo’dan birkaç ay sonra Alzheimer hastalığı sebebiyle vefat etmiş.

Haberin Devamı

Eşlerinin kaybının ardından ikizler, bir mekân değişikliğinin kendilerine iyi geleceğine, iyileşmelerine yardımcı olacağına karar vermiş. Bu kararın ardından 1995 yılında Florida’ya taşınıp yine aynı çatı altında yaşamaya başlamışlar.

İkisinin de sağlıkları oldukça iyi. Edy, buna rağmen artık araba kullanmayı tercih etmediklerini belirterek, “Arkadaşlarımızın ve komşularımızın nezaketine güveniyoruz. Bizi kiliseye ve markete götürüyorlar. Evde yemekleri genelde Norma pişiriyor” diyor.

İŞTE ASIRLIK ÖMÜRLERİNİN SIRRI

Norma da bu sözleri destekliyor ve şunları söylüyor: “Fırında somon, kızarmış ekmek üzerine poşe yumurta gibi sağlıklı yemekler pişiriyorum. Ancak bizim uzun ömürlü olmamızın asıl sırrı alkol kullanmamak, sigara içmemek ve temiz bir hayat yaşamak.”

Norma'nın oğlu Chuck Matthews, annesinin ve teyzesinin bir asırdır hayatta kalmasına şaşırmadığını söylüyor. New Hampshire eyaletinin Derry şehrinde yaşayan 69 yaşındaki Matthews, ikiz kardeşlerin deyim yerindeyse birbirlerinin aklını okuduklarından bahsediyor.

Matthews, teyzesi Edy’nin toplum içinde daha çekingen olmasına rağmen annesiyle beraberken tam da kendisini bulduğunu da şu sözlerle anlatıyor:

“Bazen annemi aradığımda benimle konuşurken bir yandan da teyzemle tartıştığına şahit oluyorum. ‘Neden kavga ediyorsunuz?’ diye sorduğumda ise ‘Ne kavgası, sadece konuşuyoruz!’ cevabını alıyorum. Bütün bunlar onların arasındaki özel bağın bir parçası.”

‘O BENİM HER ŞEYİM’

Kız kardeşler birbirlerine o kadar çok güveniyorlar ki, biri olmadan diğerinin de uzun süre hayatta kalabileceğini düşünmüyorlar. Bu hislerini de "Birimiz olmadan diğerimiz hayatta kalabilir mi, bilmiyoruz" sözleriyle dile getiriyorlar.

Norma, "Bu dünyadan birlikte ayrılacağımızı bütün kalbimizle hissediyoruz” diyor ve ekliyor: "Edy için her şeyi yaparım. O benim her şeyim."

The Washington Post'ta yayımlanan "Identical twins turn 100, reflect on life of ‘scandal’ and joy: ‘People love that we’re still together’" başlıklı haberden derlenmiştir.