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Bir annenin en büyük kâbusu! 8 aylık bebeğini süpermarket arabasından çalmaya çalıştılar

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#Süpermarket#Çocuk Kaçırma#Güney Afrika
Bir annenin en büyük kâbusu 8 aylık bebeğini süpermarket arabasından çalmaya çalıştılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 11:14

Anneler için en büyük korku bebeğini kaybetmek olsa gerek… Güney Afrika’da yaşanan akılalmaz olayda, her anı güvenlik kameralarına yakalanan korkunç dakikalar yaşandı. Bir anne gözünün önünde 8 aylık bebeğinin kaçırılmaya çalışıldığına şahit oldu.

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Güney Afrika’da, Alberton şehrinde yaşanan olay, inanılmaz detaylarıyla dünya basınında manşet oldu.

Daniella Wolff, 8 aylık kızını, SuperSpar adındaki bir süpermarkette alışveriş yaparken yanına almıştı.

Talihsiz kadın zaman zaman hepimizin yaptığı gibi kızını alışveriş sepetine oturttu ve alışveriş yapmaya başladı.

Buzdolabı bölümünden bir şeyler almak için arkasını döndüğünde ise hayatının en büyük kâbusunu yaşayacaktı…

Bir annenin en büyük kâbusu 8 aylık bebeğini süpermarket arabasından çalmaya çalıştılar
Her şey süpermarketin bu bölümünde yaşandı...

EN BÜYÜK KORKUYU YAŞADI

Bir mağaza çalışanı, tam o anda bebeği kaptı. Güvenlik kamerası kayıtları Wolff'un arkasını döndüğünü ve kızının kayıp olduğunu öğrenince dehşete düştüğünü gösteriyor.

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İki çocuk annesi Daniella Wolff, Johannesburg yakınlarındaki Alberton kentindeki yerel SuperSpar mağazasında soğutulmuş et buzdolaplarından ürünler seçerken kızını alışveriş arabasının çocuk koltuğuna yerleştirmişti.

Ama cam kapıyı açmak için arkasını dönüp eti almak için eğilirken, bir dükkân çalışanı sakince yürüdü ve bebeğini alışveriş arabasından kaptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, kasap asistanının bebeği arabadan kaldırdığını ve kollarında onunla birlikte uzaklaştığını gösteriyor.

Wolff ise yiyecekleri arabaya koymak için dönerken görülüyor, ancak sekiz aylık kızının kayıp olduğunu görünce dehşete düşüyor.

Bir annenin en büyük kâbusu 8 aylık bebeğini süpermarket arabasından çalmaya çalıştılar
Kâbus anı kameraya böyle yakalandı

Sonrasında kadın dehşet içinde bağırırken, çabucak arkasını dönüyor ve kızının bir reyonun arkasında gözden kaybolmaya çalışan mağaza çalışanı tarafından götürüldüğünü görüyor.

"BEBEĞİME NE YAPACAKTIN!"

Daniella Wolff, hemen çalışanın yanına koştu ve bağırarak bebeğini elinden aldı:

“Onu nereye götürüyordun? Onunla ne yapacaktın?”

Yaşananların şokuyla sarsılan anne, Facebook'ta SuperSpar şirketinin güvenlik ofisinden aldığı güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı ve olanlarla ilgili hesap sordu.

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“Bir anda videoda kızımı arabadan çeken bir yabancı görülüyor. Başımı kaldırıyorum ve o gitmiş. Hemen etrafa bakıyorum ve bebeğimi bu adamın kollarında buluyorum. Onu neden aldı? Gülüyor, sürekli gülüyor ve ben ona, bunun şaka olmadığını ve eğlenceli olmadığını söylüyorum.”

Bir annenin en büyük kâbusu 8 aylık bebeğini süpermarket arabasından çalmaya çalıştılar
ANINDA TUTUKLANDI

Olayın ardından aile Güney Afrika Polis Teşkilatı’nı aradı ve polisler videoyu gördükten sonra personel tutuklandı.

SuperSpar sözcüsü ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“CCTV görüntülerini polise sağladık ve yönetim soruşturmalarında yetkililerle tam bir iş birliği içinde.”

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#Süpermarket#Çocuk Kaçırma#Güney Afrika

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