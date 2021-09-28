Bir anda ortaya çıktı! 'Boğulan kız' herkesin ödünü patlattı

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İspanya'nın ünlü Bilbao şehrinde yer alan Nervion Nehri geçen hafta ilginç bir olaya sahne oldu. Şehir sakinleri bir anda nehirde ortaya çıkan bir genç kızın yüzünü görünce korkudan dehşete kapıldı.

Reuters'ta yer alan habere göre boğuluyormuş gibi görünen bu genç kız o kadar gerçekçi bir görüntüye sahipti ki etraftan geçenler bir anda ne yapacaklarını şaşırdı.

Gerçek ise daha sonra anlaşıldı. Meksikalı hiper realist sanatçı Ruben Orozco'nun eseri olan ve fiberglastan yapılan heykel 'Bihar' (Bask dilinde yarın anlamında) adını taşıyordu ve nehre özel bir proje için yerleştirilmişti.

İspanyol haber sitesi Nius'a göre heykel yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlatmak istiyor ve görenlere 'eylemlerimiz bizi suyun dibine batırabildiği gibi yukarı da çekebilir' benzeri bir mesaj vermeyi amaçlıyor.

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Gel-gitle birlikte suyun yüzeyine çıkan ya da batan 120 kiloluk dev figür böylelikle her gün bir görünüp bir ortadan kaybolmuş oluyor. Bunun gelecekte bizi bekleyen tehlikeleri işaret ettiğini söyleyen şehir yetkilileri 'Sürdürülemez modellerle yaşamaya devam edersek iklim krizi gibi felaketlerin başımıza bunu getireceğini unutmamalıyız' dedi.

Ancak şehir sakinleri dev figüre ilk başta tepkiyle yaklaştı. Bir anda gördükleri bu 'boğulan kız' figürünün kendilerini huzursuz ettiğini ve strese soktuğunu söyleyen Bilbaolular 'Kızın yüzünde endişe izi bile yok, sanki boğulmak için kendini suya bırakıyor.' diyerek tepkilerini ortaya koydu.

Bölgede yaşayanlar kıza 'Maria' adını takarken eserin sahibi Meksikalı sanatçının iki yıl önce de bir parkta, bankta tek başına oturan bir kadın heykeli yaptığı ve bu heykele 'Görünmez Soledad' adını verdiği öğrenildi. Bu yalnız kadın heykeli de yaşlıların içine düştüğü izole hayat koşullarına dikkat çekmek amacıyla yapılmıştı.