Bir anda ortaya çıktı! 'Boğulan kız' herkesin ödünü patlattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dikkat çeken aşı ve PCR kararı: Kanuna aykırı değilDikkat çeken aşı ve PCR kararı: Kanuna aykırı değil#Koronavirüs
48 günün en düşük seviyesinde Uzmanlar değerlendirdi: Altının işi zor48 günün en düşük seviyesinde! Uzmanlar değerlendirdi: Altının işi zor#Altın Fiyatları
Röportajda duygusal anlar Onu izlerken ağladım, futbol çok abartılıyor...Röportajda duygusal anlar! "Onu izlerken ağladım, futbol çok abartılıyor..."#Meryem Boz
Cumhurbaşkanı Erdoğandan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğiz#Turkovac
Büyüme, enflasyon, faiz kararı, rezervler... Kavcıoğlundan önemli açıklamalarBüyüme, enflasyon, faiz kararı, rezervler... Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Kira artışları dünyada ne durumda Fiyat dengelenmesi 2023ten sonra olabilirKira artışları dünyada ne durumda? 'Fiyat dengelenmesi 2023'ten sonra olabilir'#Emlak
Tüm müşterilere tazminatTüm müşterilere tazminat!#Volkswagen
Trabzonda korkunç olay Emirin babasından yürek yakan sözlerTrabzon'da korkunç olay! Emir'in babasından yürek yakan sözler#Trabzon
Koronavirüste umut ışığı Tek bir hapla tedavi...Koronavirüs'te umut ışığı! Tek bir hapla tedavi...#Koronavirüs
Müstehcen heykel tartışması büyüyor Bana kalsa çıplak yapardım'Müstehcen' heykel tartışması büyüyor 'Bana kalsa çıplak yapardım!'#İtalya
Dünya bu sözlerle sarsıldı: Tek şansımız vardı... KaçırdıkDünya bu sözlerle sarsıldı: Tek şansımız vardı... Kaçırdık!#Koronavirüs
Dünya onu Hotel Rwanda filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadıDünya onu 'Hotel Rwanda' filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadı!#Paul Rusesabagina
Açık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmediAçık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmedi#Will Smith
Bakan Kocadan yüz yüze eğitim açıklaması 0-17 yaş arası kaç vaka varBakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! 0-17 yaş arası kaç vaka var?#Sağlık Bakanı
İstanbuldaki denetimlerde ceza yağdı Bahanesi pes dedirttiİstanbul'daki denetimlerde ceza yağdı! Bahanesi 'pes' dedirtti#Taksi
HABERLERDünya Haberleri

Bir anda ortaya çıktı! 'Boğulan kız' herkesin ödünü patlattı

#İspanya#Bilbao#Nehir
Bir anda ortaya çıktı Boğulan kız herkesin ödünü patlattı

İspanya'nın Bilbao şehrindeki Nervion Nehri'nde bir anda ortaya çıkan genç kız silueti görenlerin yürekleri adeta ağızlarına geldi. Geçen hafta ortaya çıkan bu görüntü şehirde yaşayan herkesi huzursuz etti. Ancak olayın iç yüzü sonradan ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İspanya'nın ünlü Bilbao şehrinde yer alan Nervion Nehri geçen hafta ilginç bir olaya sahne oldu. Şehir sakinleri bir anda nehirde ortaya çıkan bir genç kızın yüzünü görünce korkudan dehşete kapıldı.

Reuters'ta yer alan habere göre boğuluyormuş gibi görünen bu genç kız o kadar gerçekçi bir görüntüye sahipti ki etraftan geçenler bir anda ne yapacaklarını şaşırdı.

Gerçek ise daha sonra anlaşıldı. Meksikalı hiper realist sanatçı Ruben Orozco'nun eseri olan ve fiberglastan yapılan heykel 'Bihar' (Bask dilinde yarın anlamında) adını taşıyordu ve nehre özel bir proje için yerleştirilmişti.

İtalyayı karıştıran müstehcen heykel

İlgili Haber:İtalya'yı karıştıran 'müstehcen' heykel!

İspanyol haber sitesi Nius'a göre heykel yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlatmak istiyor ve görenlere 'eylemlerimiz bizi suyun dibine batırabildiği gibi yukarı da çekebilir' benzeri bir mesaj vermeyi amaçlıyor.

Bir anda ortaya çıktı Boğulan kız herkesin ödünü patlattı

Haberin Devamı

Gel-gitle birlikte suyun yüzeyine çıkan ya da batan 120 kiloluk dev figür böylelikle her gün bir görünüp bir ortadan kaybolmuş oluyor. Bunun gelecekte bizi bekleyen tehlikeleri işaret ettiğini söyleyen şehir yetkilileri 'Sürdürülemez modellerle yaşamaya devam edersek iklim krizi gibi felaketlerin başımıza bunu getireceğini unutmamalıyız' dedi.

Ancak şehir sakinleri dev figüre ilk başta tepkiyle yaklaştı. Bir anda gördükleri bu 'boğulan kız' figürünün kendilerini huzursuz ettiğini ve strese soktuğunu söyleyen Bilbaolular 'Kızın yüzünde endişe izi bile yok, sanki boğulmak için kendini suya bırakıyor.' diyerek tepkilerini ortaya koydu.

Bölgede yaşayanlar kıza 'Maria' adını takarken eserin sahibi Meksikalı sanatçının iki yıl önce de bir parkta, bankta tek başına oturan bir kadın heykeli yaptığı ve bu heykele 'Görünmez Soledad' adını verdiği öğrenildi. Bu yalnız kadın heykeli de yaşlıların içine düştüğü izole hayat koşullarına dikkat çekmek amacıyla yapılmıştı.

İlgili Haberler:

Dikkat çeken aşı ve PCR kararı: Kanuna aykırı değil48 günün en düşük seviyesinde! Uzmanlar değerlendirdi: Altının işi zorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğiz

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya#Bilbao#Nehir