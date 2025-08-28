Bir aile, bir nehir ve 67 yıllık sessizlik: ‘Martin’ dosyası yeniden açılıyor! Cinayet mi kaza mı? Dalgıcın bulduğu kalıntılar şoke etti

Haberin Devamı

Martin ailesi, 7 Aralık 1958 sabahı, Oregon eyaletindeki evlerinden Noel hazırlıkları kapsamında yeşillik toplamak üzere yola çıktı. Kenneth ve Barbara Martin, üç kızları (14 yaşındaki Barbara, 13 yaşındaki Virginia ve 11 yaşındaki Susan Margaret) ile birlikte Columbia Nehri geçidine doğru hareket etti. Ancak o gün, aile için son yolculuk oldu. Martin ailesinden bir daha asla haber alınamadı.



Ailenin kaybolması yalnızca Oregon’da değil, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Gazetelerde manşetlere taşındı, ülke çapında arama çalışmaları başlatıldı. İhbarlar ülkenin dört bir yanından geldi; bazıları ailenin farklı eyaletlerde görüldüğünü öne sürdü. Ancak hiçbir ihbar bir türlü doğrulanamadı.



ERTESİ YIL NEHİRDE İKİ KÜÇÜK KIZ BULUNDU



Ertesi yıl, 1959 Mayıs’ında Columbia Nehri’nde iki küçük kız (Virginia ve Susan Margaret) boğulmuş halde bulundu. Bu trajik keşif, soruşturmayı farklı bir boyuta taşıdı. Ancak hâlâ üç aile üyesine, yani anne Barbara, baba Kenneth ve büyük kızları Barbara’ya ulaşılamadı.



O dönemde olay kazayla açıklanmıştı. Ailenin kullandığı aracın Columbia Nehri’ne düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu. Ancak bazı detaylar bu varsayımla çelişiyordu. Örneğin, olaydan yaklaşık bir ay sonra bölgede bir silah bulundu. Silahın sahibi olduğu öne sürülen kişinin eşi, yıllar sonra silahın üzerinde kurumuş kan bulunduğunu açıkladı. Ayrıca adli tıp raporunda, bir kızın kafasında olası bir kurşun yarası izine rastlandığı bilgisi yer alıyordu.





DALGIÇ ARCHER MAYO’NUN TAKINTIYA DÖNÜŞEN ARAYIŞI



Yine de eldeki deliller yetersiz bulundu ve dava resmî olarak kapatıldı. Olay, onlarca yıl boyunca Amerika’nın çözülmemiş en gizemli kayıp dosyalarından biri olarak kaldı.Aradan 60 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, bu gizem bazı insanlar için hâlâ cevaplanması gereken bir soru olarak kaldı. Bunlardan biri de dalgıç Archer Mayo oldu. 2018 yılında bu dosyayı kendi inisiyatifiyle araştırmaya başlayan Mayo, Martin ailesinin kaybolduğu dönemdeki bölgesel su hareketlerini, coğrafi yapıyı ve tarihin detaylarını inceleyerek olası bir batık araç konumunu modelledi.Mayo’nun araştırmaları onu, Columbia Nehri’nin Oregon ve Washington eyalet sınırını oluşturan Cascade Locks bölgesine yönlendirdi. Burada yürüttüğü yüzlerce dalış, zorlu su altı koşulları (sıfıra yakın görüş mesafesi, güçlü akıntılar ve yoğun molozlar) nedeniyle büyük fiziksel ve zihinsel efor gerektirdi.

YILMADAN ÇALIŞTI VE SU ALTINDA ARACA RASTLADI



Yılmadan çalışan Mayo, 2024 yılının Kasım ayında nihayet bir atılım gerçekleştirdi. Nehrin yaklaşık 15 metre derinliğinde bir araca rastladı. Aracın çamur ve molozla kaplı şasisi, zamanla büyük ölçüde korunmuştu. Yüzeye çıktığında plakasındaki detaylar, 1954 model bir Ford station wagon’a ait olduğunu ortaya koydu. İlginç olan ise bu bilgi, Martin ailesinin kaybolduğu gün kullandığı araçla birebir örtüşüyordu.



Yetkililere bilgi verilmesinin ardından, Hood River İlçe Şerif Ofisi ve Ordu Mühendislik Birimi bölgeyi güvenlik altına aldı. İlk etapta aracın ters dönmüş olduğu ve üzerinin ağır molozla kaplı olduğu tespit edildi. Aracın çıkarılması için başlatılan çalışmalarda şasi, nehirden çıkarılma sürecinde ikiye ayrıldı. Ancak bu kırılma, dalgıç Mayo için bir fırsat sundu.





BU YAZ YENİDEN SUYA İNDİ VE BU SEFER DAHA GÜÇLÜ KANITLAR BULDU

Bu yıl yaz aylarının başında Mayo yeniden suya indi. Bu sefer hedefi, aracın içinde olası kalıntılar bulmaktı. Titiz bir temizlik ve arkeolojik özenle yürütülen dalışta, aracın içinde bazı önemli bulgulara ulaşıldı. En dikkat çekeni ise, naylon bir çorabın içinde sarılı insan kalıntıları oldu!Mayo, bulduğu kalıntıları yetkililere bildirdi. Ancak Hood River Şerif Ofisi, şu aşamada bu kalıntıların Martin ailesine ait olup olmadığını resmen doğrulamadı. DNA analizlerinin yapılması için kalıntılar Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İncelemelerin önümüzdeki haftalarda sonuç vermesi bekleniyor. Ancak tahminler ve yorumlar DNA analizlerinin örtüşeceği yönünde…Yetkililer, bu yeni bulguların davanın seyrini ciddi şekilde etkileyebileceğini de belirtiyor. Şerif Matt English yaptığı açıklamada, “Arabada ne olduğuna bağlı olarak olay yeniden sınıflandırılabilir” diyerek hem adli hem kriminal yönden her ihtimalin değerlendirildiğini vurguladı.

AÇIKTA KALAN SORULAR VE OLASI SENARYOLAR



Martin ailesinin başına ne geldiği hâlâ tam olarak netleşmiş değil. Bazı teorilere göre, Kenneth Martin gece karanlığında otoparkta manevra yaparken mesafe tahmininde hata yaparak aracı suya düşürdü ve aile araçla birlikte sulara gömüldü. Dalgıç Mayo da bu teoriyi güçlü şekilde destekleyenler arasında.



Ancak silahın bulunması, otopsi raporundaki kurşun izi ve kurumuş kan gibi detaylar, cinayet olasılığını da gündeme taşıyor. Dönemin şerif yardımcısı Walter Graven’ın yıllarca bu olayı kendi inisiyatifiyle araştırması da şüphelerin boşuna olmadığını gösteriyor.



Polis hiçbir zaman cinayet soruşturması başlatmadı ve şüpheli açıklamadı. Ancak bu son gelişme, belki de bu dosyanın yeniden açılmasına neden olabilir. Martin ailesinin en büyük oğlu Donald, o dönemde 28 yaşındaydı ve New York’ta yaşıyordu. Ailesinin nasıl kaybolduğunu anlamadığını, olanları hiçbir zaman sindiremediğini ifade etmişti.



YILLAR SONRA BİR UMUT IŞIĞI DOĞDU

Martin ailesinin kayboluşu, Amerikan tarihinin en uzun süreli çözülememiş aile vakalarından biri olarak hafızalara kazındı. Ancak şimdi, Archer Mayo’nun azmi sayesinde neredeyse 70 yıl sonra bir umut ışığı doğdu. Bulunan araç ve içindeki insan kalıntıları, bu gizemli olayın çözümüne bir adım daha yaklaşıldığını gösteriyor.



Şimdi tüm gözler, adli analizlerden gelecek sonuçlarda. Kalıntıların gerçekten Martin ailesine ait olduğunun doğrulanması, belki de hem aile için hem de bu trajediyi yıllardır takip eden kamuoyu için bir kapanış anlamına gelebilir.

Ama şimdilik tek gerçek şu: 7 Aralık 1958’de ortadan kaybolan Martin ailesiyle ilgili gizem, sonunda su yüzüne çıkmaya başladı.

Daily Mail’in ‘Mystery of parents who vanished alongside daughters in 1958 finally 'solved' thanks to grim discovery in Columbia River’ ile ‘Discovery in Oregon river could unlock mystery behind disappearance of Portland family last seen 67 years ago’ başlıklı haberlerinden derlenmiştir.