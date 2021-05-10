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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 10.05.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

BioNTech'ten flaş aşı açıklaması

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BioNTech'ten flaş aşı açıklaması

BioNTech koronavirüs aşısı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Şirket, virüsün varyantlarına karşı aşısında herhangi bir değişikliğe gitmesine gerek duyulacak bir bulguya rastlanmadığının altını çizdi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Bir süredir aşıların Kovid-19 varyantlarına karşı ne derece etkili olabileceği yönünde dile getirilen endişeler üzerine yapılan açıklama tabiri caizse tartışmalara son noktayı koydu.

BioNTech'ten bugün yapılan açıklamada Pfizer ile geliştirilen Kovid-19 aşısının, virüsün varyantlarına karşı koruma sağlamak için şu anda herhangi bir değişiklik gerektirmediği bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

'Bugüne kadar, BioNTech’in mevcut Kovid-19 aşısının, tanımlanan kilit yeni varyantlara karşı uyarlanmasının gerekli olduğuna dair hiçbir kanıt yok.'

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SİNGAPUR'DA mRNA ÜRETİM TESİSİ KURACAK

BioNTech'in Singapur'da mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan aşıları için bölgesel bir merkez ve yeni bir üretim tesisi kurmayı planladığı bildirildi.

BioNTech'ten yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya için bölgesel merkez olacak Singapur ofisinin 2021'de açılmasının planladığı belirtildi.

BioNTechten flaş aşı açıklaması

Şirketin üretim ağını genişletmek için çalışmalar yaptığına yer verilen açıklamada, Singapur’da üretim tesisinin 2023 yılına kadar faaliyete geçmesinin beklendiği ve yaklaşık 80 kişilik istihdam sağlayacağı ifade edildi.

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BioNTech'in açıklamasında, Alman şirketin Güneydoğu Asya’da üretime başlamasının Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB) tarafından desteklendiğine vurgu yapılarak, bunun gelecekteki salgın tehditlerine karşı hızlı yanıt verme olanağı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Singapur'un mükemmel bir iş ortamı sunduğunu belirterek, "Üretim ağımızda birden fazla noktamızın olması, küresel ayak izimizi artırmada ve yeteneklerimizi geliştirmede önemli bir stratejik adımdır.” ifadesini kullandı.

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