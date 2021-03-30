BioNTech'ten flaş aşı açıklaması

BioNTech ve ortağı Pfizer'dan koronavirüs aşısı ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, şirket aşı üretim kapasitesini artırma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada 2021'in sonuna kadar 2.5 milyar doz aşı üretme hedefine vurgu yapıldı.

Daha önce yapılan açıklamada şirket aynı dönem için hedef olarak 2.3 ila 2.4 milyar doz üretmek planını kamuoyu ile paylaşmıştı.

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