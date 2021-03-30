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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 30.03.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

BioNTech'ten flaş aşı açıklaması

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BioNTech'ten flaş aşı açıklaması

Koronavirüs aşı üreticisi BioNTech cephesinden yeni bir açıklama geldi. Şirket aşı kapasitesi hedeflerini güncelledi.

BioNTech ve ortağı Pfizer'dan koronavirüs aşısı ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, şirket aşı üretim kapasitesini artırma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada 2021'in sonuna kadar 2.5 milyar doz aşı üretme hedefine vurgu yapıldı.

Daha önce yapılan açıklamada şirket aynı dönem için hedef olarak 2.3 ila 2.4 milyar doz üretmek planını kamuoyu ile paylaşmıştı.

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