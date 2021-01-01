BioNTech ceosu Uğur Şahin'den aşı uyarısı

Şahin, Almanya'nın haftalık haber dergisi Der Spiegel'e verdiği röportajda aşı üretiminin artırılması konusunda çalışmalara hızla devam ettiklerini, diğer aşılar uygulanana kadar aşı tedarikinde boşluklar olabileceğine dikkat çekti.

TEDARİK SORUNU



Avrupa'da ilgili otoriteler BioNTech-Pfizer aşısının kullanımına onay vermiş ve aşılamalar 27 Aralık tarihinde başlamıştı. Fakat Almanya'da bazı aşı merkezleri 27 Aralık tarihinden sonra geçici olarak kapanmıştı.



Şahin, aşı onaylarındaki gecikmeden dolayı durumun olumlu görünmediğini, Avrupa'da diğer aşılara henüz onay verilmediği için oluşan boşluğu kendi aşılarıyla doldurmak zorunda olduklarını söyledi.



Avrupa'da ilgili otoritelerin Moderna'nın aşısına 6 Ocak'ta onay vermesi bekleniyor.



TESTLERİN DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI



İlk olarak İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şahin, geliştirdikleri aşının mutasyona karşı etkili olabileceğini belirtti. Şahin, bu konuda testlere devam ettiklerini ve yakında sonuçları elde edeceklerini söyledi.



Şahin sıfırın altında 70 derecede tutulması gereken aşının daha kolay saklanabilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını, yazın sonuna doğru yeni nesil aşının daha yüksek derecelerde saklanabileceğini belirtti.