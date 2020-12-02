BioNTech aşıya onay için başvurdu
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in, koronavirüse karşı geliştirdiği potansiyel aşı için Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) koşullu piyasa onayı verilmesi konusunda önceki gün başvuru yaptığı bildirildi.
BioNTech’ten yapılan açıklamada, başvuruyla EMA tarafından 6 Ekim’de COVID-19’a karşı “BNT162b2” adlı aşı adayına ruhsat verilmesi için başlatılan sürecin tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada onay alınmasının, “BNT162b2’nin bu yıl bitmeden Avrupa’da kullanılmasını sağlayabileceği” ifade edildi. Biontech CEO’su Prof. Şahin, başvuruyu önemli bir adım olarak değerlendirirken, “Onaylanırsa aşımızın hızlı küresel dağıtımını sağlamak için dünya genelinde düzenleyici kurumlarla çalışmaya devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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