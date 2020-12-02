MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBioNTech aşıya onay için başvurdu
GeriDünya BioNTech aşıya onay için başvurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 02.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

BioNTech aşıya onay için başvurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BioNTech aşıya onay için başvurdu
Abone Olgoogle-news

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in, koronavirüse karşı geliştirdiği potansiyel aşı için Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) koşullu piyasa onayı verilmesi konusunda önceki gün başvuru yaptığı bildirildi.

BioNTech’ten yapılan açıklamada, başvuruyla EMA tarafından 6 Ekim’de COVID-19’a karşı “BNT162b2” adlı aşı adayına ruhsat verilmesi için başlatılan sürecin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada onay alınmasının, “BNT162b2’nin bu yıl bitmeden Avrupa’da kullanılmasını sağlayabileceği” ifade edildi. Biontech CEO’su Prof. Şahin, başvuruyu önemli bir adım olarak değerlendirirken, “Onaylanırsa aşımızın hızlı küresel dağıtımını sağlamak için dünya genelinde düzenleyici kurumlarla çalışmaya devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle