BioNTech aşısından olumlu haber

Enstitü, BioNTech/Pfizer aşısının semptomatik vakaları yüzde 94, ağır vakaları ise yüzde 92 azalttığını açıkladı. Enstitü tarafından yürütülen araştırma kapsamında aşının iki dozunu almış 600 bin kişinin verileri, aşı olmamış diğer 600 bin kişinin verileriyle karşılaştırıldı. Araştırmanın sonucunda, aşının hem semptomatik hastaların sayısının azalmasında hem de ağır hastalıkların önlenmesinde etkili olduğu görüldü.

ETKİNLİK TEYİT EDİLDİ

Araştırma henüz akademik bir hakem heyeti tarafından onaylanmasa da sonuçların BioNTech’in ilk açıkladığı aşı geliştirme verileriyle uyuşması, salgınla etkili mücadele için umut yarattı. İsrail’deki Weizmann Bilim Enstitüsü de ülkede ileri yaşta aşılanan koronavirüs hastalarının hastaneye yatış ve ağır hastalanma oranlarında ciddi bir düşüş olduğunu açıkladı. 9 milyonluk nüfusa sahip İsrail’de 19 Aralık’ta başlatılan kitlesel aşılama kampanyasında şu ana kadar 3 milyon 900 bin kişiye bir doz, 2 milyon 500 bin kişiye ise iki doz aşı yapıldı.