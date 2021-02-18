BioNTech aşısında flaş gelişme: Güney Afrika mutasyonu karşısında çok daha az etkili!

BioNTech aşısının, Kovid -19’un Güney Afrika mutasyonu karşısında çok daha az etkili olduğu değerlendiriliyor



BioNTech/Pfizer aşısının, Kovid - 19’un Güney Afrika mutasyonu karşısında çok daha az etkili olduğu değerlendiriliyor.

Laboratuvar ortamında yapılan deneyde, aşının, Güney Afrika mutasyonu karşısında 3’te 2 oranında daha az antikor oluşturduğu tespit edildi.

Bu antikor oranı, aşının ABD’deki klinik deneylerinde elde edilen antikor oranıyla yapılan karşılaştırmaya dayanıyor.

Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısını, mutasyon karşısında etkisiz sonuçlar alınması üzerine durdurmuştu.

Güney Afrika'da şu ana dek 1,5 milyon Kovid vakası görüldü ve 46 bin kişi hayatını kaybetti.

New England Tıp Dergisi’nde yayımlanan araştırma sonucuna göre aşı, antikor oluşturmada halen 3’te 1 oranında etki gösteriyor.

Henüz virüs karşısında etkili bir savunma oluşturacak antikor miktarının ne kadar olduğu belirlenebilmiş değil. Bu nedenle 3’te 2 oranındaki azalmaya karşın aşının, virüsü etkisiz kılıp kılmayacağı da belirsizliğini koruyor.

BioNTech/Pfizer ortaklığı, söz konusu araştırma ile ilgili klinik kanıtlar bulunmadığı açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada, bir mutasyonun aşının oluşturduğu korumayı ciddi oranda azalttığının tespit edilmesi ihtimaline karşı güncellenmiş bir aşı üzerine yatırımların ve temasların devam ettiği de ifade edildi.

BioNTech/Pfizer ortaklığı ile üretilen aşı, acil kullanım onayı alan ilk aşı olmuştu.

ABD'DE GÜNEY AFRİKA’DAN ÇIKAN MUTASYONU TAŞIYAN VİRÜS ÜRETİLDİ

BioNTech/Pfizer ile ABD’deki Teksas Üniversitesi işbirliğinde bilim insanları laboratuvar ortamında Güney Afrika’dan çıkan mutasyonu taşıyan virüs üretti. Araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine’de yayınlandı.

Araştırma sonucunda bilim insanlarının laboratuvar ortamında üretilen G.Afrika mutasyonuna karşı üretilen virüsün aşı olan kişilerin kan örneklerinde test ettiği belirtildi.

ANTİKOR ORANINI ÜÇTE İKİYE KADAR DÜŞÜYOR

Bilim insanları, G.Afrika mutasyonuna karşı üretilen virüsün ABD’de mutasyonlu virüsün yaygın olarak görülen türüyle kıyaslandığında antikor oranının üçte ikiye kadar düştüğünün fark edildiği belirtildi. Şu ana kadar virüse karşı ne ölçüde antikorun koruma sağladığı konusunda bir sınır tespit edilmemesi nedeniyle antikor düzeyinde üçte ikilik azalmanın bu varyant karşısında aşıyı etkisiz hale getirip-getirmeyeceği ise bilinmiyor.

Araştırmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Teksas Üniversitesi uzmanlarından Pei-Yong Shi, BionTech/ Pfizer aşısının varyanta karşı koruma sağlamasının da mümkün olduğunu kaydetti.

Pei-Yong Shi, açıklamasını şu sözlerle sürdü: "Minimum etkisiz hale getirme sınırını bilmiyoruz. Aşının oluşturduğu bağışıklık yanıtının koruma sağlamak için gereken düzeyin çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim” ifadelerine yer verdi.

GÜNEY AFRİKA'DA VARYANTI 31 ÜLKEDE SAPTANMIŞTI

Birçok ülkede "seyahatle ilişkili vakalar" şeklinde görülen Güney Afrika varyantı, şu ana kadar 31 ülkede saptanmıştı. Bunların bazılarında başta İngiltere, Fransa ve İsrail olmak üzere seyahat öyküsü olmayan vaka kümelenmelerine neden olduğu belirlenmişti.