BioNTech araştırması: İki doz arasında ideal süre 8 hafta

Henüz hakem incelemesinden geçmeyen, ön baskısı yayımlanan araştırma için, 2020’nin sonlarında ve 2021’in başlarında farklı aralıklarla iki aşı alan 503 Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personelinin bağışıklık tepkileri karşılaştırıldı. Çalışanların kanlarındaki antikor seviyeleri, ikinci aşı dozundan bir ay sonra ölçüldü. Araştırma sonucunda, virüsü bağlayabilen ve hücrelere bulaşmasını durdurabilen nötrleştirici antikorların, 3 hafta aralıkla aşılananlara oranla 10 hafta aralıklı aşılananlarda daha fazla üretildiği tespit edildi. Araştırmayı yapan ekibin liderlerinden, Oxford Üniversitesinden Prof. Susanna Duanchie, 8 haftalık aranın korunmak için en etkili süre olabileceğini belirtti. Newcastle Üniversitesi’nden Doktor Rebecca Payne ise çalışmanın sonucunda iki doz aşının COVID-19’a karşı en güçlü korumayı sağladığını gördüklerini söyledi.

AVUSTRALYA’DA ERGENLERE AŞI ONAYI

AVUSTRALYA’nın bağımsız ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Pfizer&BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubundakilere de yapılmasına onay verdi. Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, “TGA, bu yaş grubuna uygulanacak Pfizer aşısı için onay vermeden önce yerel ve uluslararası kanıtları kapsamlı ve bağımsız olarak değerlendirdi” dedi. TGA’nın onayının ardından aşının kullanıma sunulması için yaş kategorisinde hangi gruplara öncelik tanınacağı konusundaki kararı Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu (ATAGI) verecek. Son haftalarda delta varyantının yükselişe geçtiği ülkedeki 1700 aktif vakadan 30’u yoğun bakımda olmak üzere 155 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

İSRAİL, TÜRKİYE’Yİ KIRMIZI LİSTEYE ALDI

NÜFUSUNUN yarısından çoğunu aşılayarak başarılı bir aşı kampanyası yürüten ancak Delta varyantının yayılmasıyla salgında yeni bir dalgaya doğru ilerleyen İsrail’de, yeni önlemler devreye giriyor. Ülkede koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle, Türkiye, İngiltere, Kıbrıs ve Gürcistan “kırmızı liste”ye alındı. Buna göre, İsrail’den bu ülkelere sadece özel izinle seyahat edilebilecek. Aşılanmış yolcuların da bu ülkelerden İsrail’e girişinde karantinaya alınması ve negatif test sonucu ibraz edene kadar karantinada kalmaları gerekecek. Aşılanmamış yolcular ise bir hafta karantinaya alınacak.

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