'Binyamin Netanyahu'nun işi bitti!' İsrail'de yeni dönemin kapıları aralanıyor

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İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Herzog'un, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u 8 Kasım Pazar günü yerel saatle 17.00'de hükümet kurma yetkisi vermek üzere Ofise davet ettiğini kaydetti.

Herzog'un yaptığı istişare toplantılarında, seçimler sonucunda İsrail Meclisi'ne girmeye hak kazanan 120 milletvekilinden 67'sinin hükümet kurma yetkisini muhalefet lideri Eisenkot'a verme tavsiyesinde bulunduğu anımsatıldı. Ofis, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 46 milletvekilinin desteğini alabildiğini hatırlattı.

Eisenkot ile bir görüşme gerçekleştiren Herzog'un, hükümet kurma yetkisini muhalefete verme niyetini bildirdiği duyurulan Ofis'in açıklamasında, "Temel Yasa" uyarınca Eisenkot'un yetkiyi aldıktan sonra hükümet kurabilmek için 28 gün süreye sahip olacağı, ihtiyaç olması halinde kendisine 14 gün ek süre verileceği ifade edildi.

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

'NETANYAHU KORKUYOR'

Netanyahu cumartesi günü bir birlik hükümeti çağrısında bulunarak, Arapların desteklediği bir muhalefet koalisyonunun İsrail'in geleceğini ve güvenliğini tehdit edeceğini öne sürdü.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, X platformunda yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun muhalefete yönelik "birlik hükümeti kurma" çağrısına yanıt verdi. Herzog'un hükümeti kurma yetkisini Eisenkot'a verme niyetinde olduğunu duyurmasını yorumlayan Golan, Netanyahu'nun "İsrail'i düzeltmenin bir parçası olamayacağını" belirtti.

Jarusalem Post'un haberine göre, İsrail'in liderliğe, sorumluluğa ve gerçek bir değişim hükümetine ihtiyacı olduğunu ifade eden Golan, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu bu sefer işinin bittiğini anlıyor. Değişim hükümetinin şekillendiğini görüyor ve korkuyor. Yıllarca insanları kışkırttıktan, böldükten, birbirine düşürdükten ve değişim bloğunu gayrimeşrulaştırmaya çalıştıktan sonra, birdenbire birliği hatırlıyor. Netanyahu her şeyi mahvetti."

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Demokratlar Partisi lideri Yair Golan

YASHAR'DAN NETANYAHU'NUN ÇAĞRISINA RET

Yashar Partisi, Netanyahu'nun ulusal birlik hükümeti çağrısını "histerik bir konuşma" diye niteleyerek reddetti. Parti, Netanyahu'yu İsrail toplumundaki birliği sistematik olarak baltalamakla suçladı.

Yashar'dan yapılan açıklamada, "İsrail toplumunu bölen, parçalayan ve kışkırtan adam ancak görev süresinin bitmek üzere olduğunu anladığında 'birlik' kelimesini kullanıyor" denildi.

Yashar, Eisenkot'un planladığı ulusal olağanüstü hal hükümetinin "yalnızca Yashar'ın dört ilkesini destekleyen partileri ve Knesset üyelerini içereceğini, bu ilkelerin Hamas'ı terör örgütü olarak tanımayı içerdiğini" belirtti.

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Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot

HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİN EISENKOT'A VERİLMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan yeni hükümeti kurma görevini aldı. Ancak bu, Eisenkot'un başbakan olma arayışında kesin olarak başarılı olacağı anlamına gelmiyor.

Yashar Partisi, geçen ayki seçimlerde Netanyahu ile ittifak halinde olmayan partiler arasında en çok sandalyeyi (21) kazandı. Ancak ne başbakanın bloğu ne de muhalefet, hükümet çoğunluğunu oluşturmak için gereken 61 sandalyelik asgari sayıya ulaşabildi.

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, bugün koalisyon kurma konusunda ilk önceliğin kime verileceğini açıklayacak. Bu haftanın sonuna doğru Eisenkot, Netanyahu'yu destekleyen 46 milletvekiline karşılık 67 milletvekilinin kendisine hükümeti kurma yetkisinin verilmesini desteklediğini duyurdu.

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YENİ SEÇİM OLASILIĞI

Eisenkot, İsrail'in sözde değişim bloğunu oluşturan ve Netanyahu'yu devirme hedefiyle birleşmiş dört Siyonist partinin liderliğini yapıyor. Birlikte, yeni mecliste (Knesset) 48 sandalyeye sahipler; bu da 120 Knesset sandalyesinden 61'ine ulaşmak için en az 13 sandalyeye daha ihtiyaç durdukları anlamına geliyor. Eisenkot'un, Herzog tarafından yetki verildikten sonra yeni hükümeti kurmak için 28 günü var. İsrail Cumhurbaşkanı izin verirse 14 günlük bir uzatma daha söz konusu olacak. Eğer Eisenkot başarısız olursa, başka bir aday koalisyon kurma şansı yakalayabilir veya yeni bir seçim gündeme gelebilir.

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Altmış yedi milletvekili Herzog'un Eisenkot'a yetki vermesini destekledi. Ancak bu destek, onun gerçekten iktidara gelmesi için oy vermekle aynı şey değil.

'BEKLENMEDİK BİR İTTİFAK' MÜMKÜN MÜ?

Seçimden bu yana geçen günlerde giderek daha fazla destek bulan ilk seçenek, Eisenkot'un ultra-Ortodoks partilerle işbirliği yapması. Bu partilerin Netanyahu ile uzun süredir devam eden bir ittifakı var ancak geçmişte merkez ve sol görüşlü liderlerle birlikte hükümetlerde görev almışlardı.

Böyle bir ittifakın şimdiden şekillenmeye başladığına dair çeşitli işaretler var. Öncelikle, Knesset'teki iki Haredi Ortodoks partisinden biri olan Birleşik Tevrat Yahudiliği, Herzog'a başbakanlık için adaylardan hiçbirini desteklemeyeceğini bildirdi; bu da Netanyahu ile olan ittifaktan kopmaları anlamına geliyor.

Mecliste 7 sandalyesi bulunan Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi, desteğini Netanyahu'nun koalisyonundan değişim bloğuna kaydırırsa, Arap partilerinin en azından çekimser kalması şartıyla Eisenkot çoğunluğu elde edebilir.

LIEBERMAN'DAN UZLAŞMA MESAJI

Değişim bloğunun bir üyesi olan Yisrael Beiteinu partisinin lideri Avigdor Lieberman, Haredilerle ittifakın mümkün olduğu sinyalini verdi. Lieberman, yıllardır İsrail siyasetinde Haredi partilerine karşı sert muhalefetiyle tanınıyor. Lieberman, cuma günü X'te yaptığı bir paylaşımda, Netanyahu'nun yerine geçecek birini bulmak için Haredi partilerle işbirliğine açık olduğunu belirtti.

Politikacıların "esneklik göstermeleri ve uzlaşmaya varmaları" gerektiğini söyleyen Lieberman, "Seçim sonuçları hepimizin yaklaşımımızı yeniden düşünmemizi ve önümüzde iyi alternatifler veya sihirli çözümler olmadığını kabul etmemizi gerektiriyor" dedi.

Değişim bloğunun diğer liderleri ise çok daha belirsiz ifadeler kullanarak, Netanyahu'nun yerine birinin getirilmesi gerektiğini savundu ancak bunu nasıl yapmayı planladıklarını belirtmedi.

Yisrael Beiteinu partisinin lideri Avigdor Lieberman

EISENKOTUN ULUSAL ACİL DURUM HÜKÜMETİ ÇAĞRISI

Seçimlerin ardından muhalefet bloğunu oluşturan dört partiyle birlikte açıklama yapan Eisenkot, "Son günlerde ortaklarımla birlikte ulusal bir acil durum hükümeti kurma planını ilerletiyorum" demişti.

Eisenkot, "Bunun ardındaki mantık, değişim ve yenilenmenin dört Siyonist partisine dayalı bir hükümeti hızla kurmak ve benim dört temel prensibime katılan herhangi bir parti veya Knesset üyesinin derhal veya kademeli olarak ittifaka katılmasını sağlamaktır" diye konuşmuştu.

Eisenkot'un prensipleri arasında İsrail'i Yahudi ve demokratik bir devlet olarak tanımak, İsrail Bağımsızlık Bildirgesi'nde yer alan değerleri kabul etmek, bütün vatandaşlar için zorunlu askerlik veya sivil hizmet ve Hamas'ı terör örgütü olarak tanımak yer alıyor.