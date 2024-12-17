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Binyamin Netanyahu: Ortadoğu’yu değiştirdik

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#İsrail#Netanyahu#Ortadoğu
Binyamin Netanyahu: Ortadoğu’yu değiştirdik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 07:00

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki akşam yayınladığı video mesajda daha önceki sözlerine atıfta bulunarak “Ortadoğu’yu değiştireceğimizi söylemiştim ve değiştirdik” diyerek “Suriye, artık aynı Suriye değil. Lübnan, artık aynı Lübnan değil. Gazze, artık aynı Gazze değil. İran, artık aynı İran değil” ifadelerini kullandı.

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Suriye’deki yeni yönetim ile ilgili de konuşan Netanyahu, Suriye ile bir çatışmaya girmek istemediklerini vurguladı. “Suriye’ye karşı İsrail’in politikasını, sahadaki gerçekliğe göre belirleyeceğiz. Unutmayalım ki onlarca yıl boyunca Suriye, İsrail’e karşı aktif bir düşman devlet oldu. Bize sürekli olarak saldırdı. Başkalarının Suriye topraklarından bize saldırmasına izin verdi. İran’ın Suriye üzerinden Hizbullah’ı silahlandırmasına izin verdi. Geçmişte olanların bir daha olmaması için son günlerde bir dizi yoğun önlem aldık” dedi. İsrailli lider, Suriye’deki saldırılarını işaret ederek Esad rejiminin onlarca yıl boyunca inşa ettiği yetenekleri birkaç gün içinde imha ettiklerini belirtti.

 

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#İsrail#Netanyahu#Ortadoğu

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