Binlercesi telef edilecek! Koronavirüsün yeni tehlikeleri ortaya çıkıyor

Kozana Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü Başkanı Theofilos Kantzoglu, bölgedeki çiftliklerde çalışan işçilerde koronavirüse rastlanması üzerine Kaloneri’de bulunan çiftlikteki 8 canlı ve ölü vizondan alınan örneklerin tamamının pozitif çıktığını açıkladı.

Son zamanlarda vizonlardaki ölüm oranında artış kaydedildiğini, çok sayıda vizonda halsizlik, iştahsızlık ve nefes almada zorlanma gibi Kovid-19 belirtilerinin gözlendiğini belirten Kantzoglu, önlem olarak 2 bin 500 vizonun telef edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Kantzoglu, Kozana ve Kesriye (Kastoria) bölgelerinde vizon yetiştirilen yaklaşık 90 çiftlikte çalışan işçi ve vizonlar üzerinde de yoğun testler yapıldığı bilgisini verdi.

Kastoria bölgesinde önceki gün Voyu Belediyesine bağlı çiftlikte çalışan 10 işçide Kovid-19'a rastlanması ve vizonlarda yoğun ölüm vakaları gözlenmesi üzerine Ulusal Halk Sağlığı yetkililerince inceleme başlatılmıştı.

Kesriye ve Kozana’daki çiftliklerde yaklaşık 1 milyon vizon bulunduğu tahmin ediliyor.