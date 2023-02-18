Binlerce Suriyeli ülkesine dönüyor

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Afet bölgesinde yaşayan binlerce Suriyeli depremzede, ülkelerine dönebilmek için Cilvegözü sınır kapısına akın etti. 48 yaşındaki Abbas Albakur, depremin ardından Kahramanmaraş’taki evinin tamamen yıkıldığını söyledi. İki çocuğuyla birlikte Suriye’nin İdlib vilayetine gitmek için kuyruğa giren Albakur, “Suriye’de 12 yıldır sorunlar var ama şu anda en büyük felaket Türkiye’de” diye konuştu.

‘ORADA KALABİLİRİM’

60 yaşındaki Futhaim Sahab da 10 yıldır Türkiye’de yaşadığını ancak depremde her şeyini kaybettiğini aktardı. Sahab, imkânların el vermesi durumunda Suriye’de kalabileceğini de ekledi. Daha önce ülkesine izin ya da bayram tatili için giden Suriyelilerin dönüşü yasaklanmıştı, fakat depremin ardından geçişler için yasak bir süreliğine kaldırıldı. Birleşmiş Milletler’e göre depremin vurduğu 11 kentte 1.74 milyon Suriyeli göçmen yaşıyordu. Suriye’de de Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle 6 bine yakın kişi hayatını kaybetti.