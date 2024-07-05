Binlerce örnek imha edilecek: Kimlik bilgileri karışmış

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Bu tür belirsizliklerin, ebeveynlerin ve çocukların temel genetik bilgilerini ve tıbbi kayıtlarını karıştırarak kazara ensest tehlikesi yaratacağı açıklandı. Ülkenin en büyük tüp bebek endüstrilerinden birine ev sahipliği yapan Queensland, denetimde kötü uygulama iddialarıyla karşı karşıya kaldığı için incelemeye tabi tutuluyor. Hastaların, tüp bebek sağlayıcılarını donörlerin tıbbi durumlarını açıklamamak, yumurta ve embriyoları yanlış tanımlamak ve spermleri karıştırmakla suçladığı iddiaları da gündeme geldi. Bir aile, bunun sonucunda farklı bir biyolojik babadan çocuk sahibi olduklarını söyledi.