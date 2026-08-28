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Binlerce Müslümanı katletmişti... ‘Bosna Kasabı’ Mladic öldü

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#Ratko Mladic#Bosna Savaşı#Srebrenitsa Soykırımı
Binlerce Müslümanı katletmişti... ‘Bosna Kasabı’ Mladic öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 07:00

1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında Bosnalı Sırp Ordusu’nun komutanlığını yapan ve Srebrenitsa soykırımı ile Saraybosna kuşatmasındaki rolü nedeniyle “Bosna Kasabı” olarak anılan Ratko Mladic, müebbet hapis cezasını çektiği Lahey’deki Birleşmiş Milletler’e ait cezaevinde 84 yaşında öldü.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu bulunan Mladic eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milosevic ve eski Bosnalı Sırp lider Radovan Karadzic ile birlikte karanlık dönemin ana faillerinden biriydi. Mladic’in birlikleri Bosna Savaşı sırasında “etnik temizlik” operasyonları yürüttü ve Mladic Saraybosna kuşatmasında 10 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Srebrenitsa’da ise 8 bin erkek ve çocuğun katliamından “büyük ölçüde” sorumlu tutuldu. Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl boyunca Mladic, 2011’de Sırbistan’ın Romanya sınırında bir köyde ele geçirilmiş 2017’de ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

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#Ratko Mladic#Bosna Savaşı#Srebrenitsa Soykırımı

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