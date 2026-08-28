Binlerce Müslümanı katletmişti... ‘Bosna Kasabı’ Mladic öldü

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Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu bulunan Mladic eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milosevic ve eski Bosnalı Sırp lider Radovan Karadzic ile birlikte karanlık dönemin ana faillerinden biriydi. Mladic’in birlikleri Bosna Savaşı sırasında “etnik temizlik” operasyonları yürüttü ve Mladic Saraybosna kuşatmasında 10 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Srebrenitsa’da ise 8 bin erkek ve çocuğun katliamından “büyük ölçüde” sorumlu tutuldu. Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl boyunca Mladic, 2011’de Sırbistan’ın Romanya sınırında bir köyde ele geçirilmiş 2017’de ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.