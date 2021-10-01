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Kırım'da binlerce kuş ölü bulundu! Yeni bir salgın mı?

#Kuş Gribi#Kırım#Dünya
Kırımda binlerce kuş ölü bulundu Yeni bir salgın mı

Kırım'ın Azak Denizi'ndeki Arabat Spit ve Sivash Körfezi'nde ölü bulunan yaklaşık 7 bin martı yeni bir kuş gribi salgınını akıllara getirdi. Uzmanlar bölgeye gönderildi, incelemeler sürüyor...

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Bilim adamları, aralarında kara boyunlu batağan, deniz güvercini ve martıların da olduğu 7 bin kadar kuşun kadar ölümünün nedenini araştırıyorlar. Trajik görüntülerde bir kuşun hala hayatta olduğunu, ancak sinir sisteminde bariz bir hasarla yönünü kaybettiği görülüyor

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SEBEBİ CİVA FAZLALIĞI MI?

Uzmanlar viral enfeksiyondan şüpheleniyorlar, ancak yerel halk bölgede cıva fazlalığı olduğunu gösteren raporlarla birlikte deniz kuşlarının kirlilikten dolayı bu hale geldiğini iddia ediyor.

Federal Hayvan Sağlığı Merkezi'nden uzmanlar şu anda ölü kuşların analizini yapmak için olay yerinde çalışıyor. Kırım yetkililerİ, Avrupa'nın güney kanadında görülen kuş gribi şüphesiyle ilgili henüz bir yorum yapmadı.

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BÜYÜK İHTİMAL YENİ BİR VİRÜS

Uzman Grigory Prokopov en olası nedenin yeni bir kuş gribi olduğunu belirterek, “Gözlemeyi başardığım bir kuşun davranışı, açıkça hasta olduğunu ve öldüğünü gösteriyordu. Bu, merkezi sinir sistemine verilen hasara çok benzer. Büyük olasılıkla, bu yeni bir tür virüs. Ama nihai sonuca veteriner hekimler tarafından yapılmalıdır.” dedi.

HALK TEDİRGİN, YENİ BİR SALGIN MI?

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Kırım önceki yıllarda da insanlar için de çok tehlikeli olan kuş gribi salgını ile mücadele etmişti. Bölgedeki acı görüntüler halk arasında yeni bir salgın endişesine yol açtı.

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#Kuş Gribi#Kırım#Dünya