Azovstal fabrikasının içinden yürek burkan görüntüler! 'Yok olmanın sınırındayız'

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Rusya 2 gün önce Donbas bölgesinde Ukrayna'nın elinde olan en büyük şehir Mariupol'ün alındığını duyurdu. Kritik kentin neredeyse tamamını ele geçiren Rus birlikleri, sanayi bölgesindeki Azovstal fabrikasına saklanan yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker ve çok sayıda sivili kuşatmış durumda.

Putin kuşatılan fabrika için 'sinek bile kaçmayacak' talimatı verirken Ukraynalı yetkililer içeride çok sayıda sivil ve çocuğun olduğunu belirterek insani koridor çağrısı yapıyor.



Asker ve sivillerin sıkışı kaldığı Azovstal fabrikasının uydu görüntüsü

Azov Taburu Mariupol’deki Azovstal fabrikasının sığınaklarında tahliye bekleyen Ukraynalı sivillere ait görüntüler paylaştı. Sığınaktaki sivillerle röportaj yapan Azov taburuna açıklamalarda bulunan bir kadın, "5 Mart’tan beri bu sığınaktayız. Bu fabrikada çalışmıyorum. Evimiz bombalandıktan sonra buradaki sığınaklara geldik. Tahliyeler için insani koridor açılmasını umuyorduk ama Azovstal fabrikasının sığınağında sıkıştık" ifadelerini kullandı.

'YOK OLMANIN SINIRINDAYIZ'

Ölüm kalım mücadelesinin sınırında olduklarını ifade eden diğer bir kadın ise, "25 Şubat’tan beri bu fabrikanın sığınaklarında kalıyorum. Buradan çıkamıyoruz yardım talebinde bulunuyoruz. Çocuklarımın barış içindeki Ukrayna topraklarında olmaya ihtiyaçları var. Burada her yaş grubundan toplam 15 çocuk var ve güvenli şekilde tahliye gerekiyor. Her ülke kendi çocuklarının güvenliği ve sağlığı için endişe eder. Bombaların patlamadığı, affedersiniz çocuklarımızın korkmadan tuvalete gitmediği bir gün bile yok. Yanımıza aldığımız erzaklar bitti ve yok olmanın sınırındayız" şeklinde konuştu.





'KİMSE BİZİ DUYMAK İSTEMİYOR'

Tahliye taleplerinin karşılık görmediğinin altını çizen başka bir kadın ise "Birkaç gün önce sizlere bizi fabrikadan çıkarmanız yönünde çağrılarda bulunduk ama bizi kimse duymak istemiyor. Lütfen bizi buradan alın. Biz barış içindeki gökyüzünü görmek ve temiz havayı solumak istiyoruz. Yemek yiyip tatlı bir çay içme mutluluğunun bizim için ne anlama geldiğini tahmin bile edemezsiniz" dedi.





'NE GÜNEŞİ NE DE GÖKYÜZÜNÜ GÖREBİLDİK'

Uzun süredir karanlık sığınakta kaldıklarını ifade eden bir çocuk ise "27 Şubat’ta annem ve anneannemle buraya geldik ve daha sonra ne gökyüzünü ne de güneşi görebildik. Buradan güvenli bir şekilde kimse zarar görmeden çıkmak ve güven içinde yaşamak istiyoruz. Kardeşlerimden biri Harkov’da kalmıştı ve orası da bombalanmaya başlayınca Lviv’e geçti" şeklinde konuştu.



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Yiyecek, içecek ve ilaçları tamamen biten binlerce Ukraynalı fabrikanın bodrumunda kurtarılmayı beklerken bugün fabrika içinden gelen görüntüler dünya medyasında geniş yer aldı.

'DAHA FAZLA DAYANAMAYIZ'



Dayanma güçlerinin sonuna geldiklerini işaret eden bir adam, "3 Mart tarihinde başka fabrikadan buraya geldik çünkü bizim fabrikayı da vurmaya başlamışlardı. Ben 56 gündür burada bulunuyorum ve ateşkesin olmasını istiyoruz. Su ve yiyeceğimiz çok az kaldı. Buradan çıkıp yakınlarımızı görmek istiyoruz. Lütfen insani koridor açarak çocukların, kadınların ve yaşlıların tahliyesini sağlayın çünkü bu şekilde daha fazla dayanamayız" ifadelerini kullandı.

PUTİN: KİEV TESLİM OLMALARINA İZİN VERMİYOR



Rusya Devlet Başkanı Putin dün yaptığı açıklamada Kiev yönetiminin Mariupol kentinde kuşatma altında olan sivillerin teslim olmasına izin vermediğini iddia etti.

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Rus lider açıklamasında "Kremlin silah bırakan Ukrayna silahlı kuvvetleri mensuplarına, yabancı paralı askerlere ve sivillere hukuka uygun şekilde davranılacağı garantisi verdi ancak Kiev sivillerin bu fırsatlardan faydalanmasına izin vermiyor" ifadelerini kullandı.