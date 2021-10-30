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Binlerce kişi uzun süreli Kovid nedeniyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıya

#Koronavirüs#Kovid-19#COVID-19
Binlerce kişi uzun süreli Kovid nedeniyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıya

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma koronavirüs salgınının farklı bir riskini gün yüzüne çıkardı. Kovid-19 ile enfekte olduktan sonra semptom göstermeye devam eden binlerce kişi işlerine dönemediği ya da sık sık izin aldıkları gerekçesiyle işten çıkarılıyor. Şirketlerin pandemi öncesi yönetmeliklere göre hareket etmesi çalışanları çaresiz bırakırken STK'lar işçilere iş sağlığı desteği verilmesini istiyor.

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Koronavirüste semptomların devam etmesi durumu 'Uzun Kovid' olarak adlandırılıyor. Yapılan araştırmalara göre Birleşik Krallık'ta yaklaşık 405.000 kişi, Kovid-19 ile enfekte olduklarından bu yana en az bir yıl boyunca devam eden semptomlardan muzdarip. Bu insanların bir çoğu uzunca süre iyileşemediği için normal hayatlarına ve işlerine dönemiyor. İşe dönmeye çalışanlar ise sık sık izin almak durumunda kalıyor.

YÜZDE 5'İ DOĞRUDAN İŞTEN ÇIKARILDI

Sadece İngiltere değil dünyanın pek çok ülkesinden uzun Kovid şikayeti olan insanların işten çıkarıldığı haberleri geliyor. Long Covid Support kampanya grubu tarafından yakın zamanda yürütülen bir anket, hastalığa yakalananların yüzde 5'inin uzun süreli Kovid nedeniyle doğrudan işten çıkarıldığını ortaya koydu. Grup, sözleşmelerin herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edildiğini veya personelin derhal görevden alındığını açıkladı.

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KADINLAR ORANTISIZ ETKİLENDİ

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25 Eylül'den 3 Ekim'e kadar süren anketler, tekrar tekrar yapılan girişimlere rağmen, hastalananlardan yüzde 7'sinin istifa ettiğini, yüzde 45'inin ise henüz işe dönmediğini ortaya koydu. Araştırma, kadınların orantısız bir şekilde etkilendiğini gösterdi.

İŞVERENLER İNANMIYOR

Yapılan ayrı bir anket, uzun süreli Kovid hastasıinsanların durumları nedeniyle işyerinde ayrımcılık veya dezavantaj yaşadığını gösterdi. Ankete katılanların beşte biri işverenlerinin semptomlarının etkisini sorguladığını söyledi.

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KOVİD ÖNCESİ YÖNETMELİK UYGULANIYOR

Uzun Kovid Desteği'nin istihdam odaklı bir alt grubuna başkanlık eden Lesley Macniven,'Kanıtlar, İK ve bölüm yöneticilerinin genellikle Kovid öncesi yazılmış ve bu amaca uygun olmayan katı devamsızlık yönetimi politikalarını devam ettirdiklerini gösteriyor. Gerçekçi bir zaman diliminde sürdürülebilir bir işe dönüş sağlanması için işçilere iş sağlığı desteğine erişim verilmesini öneriyoruz." dedi.

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#Koronavirüs#Kovid-19#COVID-19

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