Binlerce kilometre ötede yoga ilanıyla yakayı ele verdi! ABD bu cinayeti konuşuyor

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ABD'de geçtiğimiz yıla damgasını vuran Kaitlin Marie Armstrong davası, Amstrong'u yakalayan polis dedektiflerinin ABD'li medya kuruluşu CBS'e verdiği röportaj sonucu yeniden gündeme geldi. Dedektifler Emir Perez ve Damien Fernandez, hafta sonu yayınlanan 48 saat isimli programda Anna Moriah Wilson'un katili Kaitlin Amstrong'u ABD'den binlerce km uzaklıktaki Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da nasıl yakaladıklarını tüm detayları ile anlattı.

KOSTA RİKA'YA KAÇTI

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan ünlü bisikletçi Anna Moriah Wilson, 2022 başlarında vurularak öldürüldü. Wilson'un erkek arkadaşının eski kız arkadaşı Kaitlin Amstrong'dan şüphelenen polis, 11 Mayıs 2022'de Amstrong hakkında yakalama kararı çıkardı. Ancak Amstrong bir türlü bulunamadı. Amstrong'un Kosta Rika'ya kaçtığını düşünen polis, bu ülkeye iki tecrübeli dedektifini yolladı. Dedektif Perez ve Fernandez, ilk iş olarak Kosta Rika'daki popüler turizm kentlerinde yoga sınıflarını araştırmaya koyuldular. Polisler yoga sınıflarına ajan yolladıklarını anlatıyorlar.

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Amstrong estetik öncesi böyle görünüyordu

YOGA SINIFLARINDA ARADILAR

Dedektifler ilk etapta Amstrong'un saçını boyadığını öğrendiklerini ancak onu bulmak için bir sonuç elde edemediklerini anlatıyor. Amstrong'u yoga sınıflarının popüler olduğu turizm kentlerinde arayan polisler Amstrong'un San Teresa şehrinde kaldığını öğreniyorlar. Ancak Perez ve Fernandez Amstrong'u yakalamak için harekete geçtiklerinde Amstrong'un estetik ameliyat geçirmek için San Jose'ye gittiğini öğrendiklerini belirtiyor.

Amstrong mahkemede

KISKIVRAK YAKALIYORLAR

Pes etmeyip Amstrong'un geri gelmesini bekleyen Perez ve Fernandez, yoga eğitimi almak istediklerine dair bazı Facebook gruplarına da ilan bıraktıklarını ifade ediyorlar. Bir hafta sonra Amstrong, iki dedektifin sahte yoga ilanına cevap verdi. Ameliyat geçirdiği için burnu bandajlı olan Amstrong'u polisler gözlerinden teşhis etti. Kaldığı otelde bulunan estetik ameliyat faturası da delil olarak bulundu. Amstrog'u kıskıvrak yakalayan polisler, Wilson'un katilini ABD'ye geri getirmeyi başardı.

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Öldürülen Wilson

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Anna Moah Wilson'u eski erkek arkadaşını kıskandığı için öldürdüğü ortaya çıkan Kaitlin Amstrong, görülen dava sonucu cinayet suçundan 90 yıl hapse mahkum edildi. Geçtiğimiz Ekim ayında Amstrong, davası görülmeden önce doktor kotrolüne götürüldüğü sırada polisten kaçmaya çalışmıştı. Bir süre koşan Amstrong kısa sürede kıskıvrak yakalanmıştı.