Binlerce insan katıldı, koronavirüs hiçe sayıldı... İsrail'deki cenazeyi dünya izledi!

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Kudüs'teki bir din okulunun başkanı olan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik, koronavirüs nedeniyle dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Virüse geçen yıl yakalanan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in durumu, hafta sonu bir anda kötüye giderek ağırlaşmıştı. "Yeşivaların başlarının büyüğü" olarak bilinen Soloveitchik, İsrail Ultra-Ortodoks toplumunda güçlü bir ses olarak tanınıyordu.

99 yaşındaki din adamının yaşamını yitirmesinin ardından dün öğlen saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye 10 binlerce kişi katılınca, ortaya inanması güç görüntüler çıktı.

Koronavirüs salgınında sıkı karantina kuralları uygulanan ülkede düzenlenen cenaze töreninde yaşanan görüntüler tepkiye yol açtı.

10'dan fazla kişinin açık hava toplantılarında bir araya gelmesine getirilen kısıtlamaları kamuoyu önünde reddeden kalabalıklar, hahamın evinin önünde toplandı.

Cenaze alayı, Kudüs'ün Sanhedria mahallesindeki yeşivasının karşısındaki evinden saat 11'de ayrıldı. Har Hamenuhot mezarlığına gömülecek olan din adamının cenazesi için binlerce kişi toplandı.

Ynet haber sitesinin bildirdiğine göre, polis halkı geçit törenine veya cenazeye katılmamaya çağırdı ve cenazeyle bağlantılı kitlesel toplantıları önlemek için toplum liderleriyle "görüşmelerde" olduklarını söyledi.

Ancak Harediler olarak da bilinen Ultra-Ortodoks Yahudiler, İsrail polisinin tüm çağrılarına rağmen, Kudüs'teki dini faaliyetlerin önde gelen isimlerinden Haham Soloveithick'in Kudüs'ün Sanhedria mahallesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

The Times of İsreal ve Jaruselam Post başta olmak üzere, İsrail medyasında yer alan haberlere göre, önlem almakta başarısız olan polis, cenaze töreni alanından çekildi.

Öte yandan İsrail, virüsle mücadele için uygulanan üçüncü karantinanın son haftasında olmasına rağmen enfeksiyon oranları yüksek seyrediyor ve her gün binlerce yeni vaka teşhis ediliyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, salgının başlamasından bu yana 640 binden fazla koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı. Ayrıca ülkede en az 4 bin 745 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail dünyada aşılama kampanyasını en başarılı yöneten ülkelerin başında geliyor. Ülkede kısa sürede nüfusun üçte biri şimdiden kovid-19'a karşı aşılanmış durumda.