Binlerce Hindu koronavirüse rağmen Ganj Nehri’ne girdi

Hindistan’da her yıl Ocak ayının 14’ünde kutlanan Makar Sankranti Festivali, bu yılda Covid-19 vaka sayılarındaki artışa rağmen yapıldı. Binlerce Hindu’nun Ganj Nehri’nde yıkanarak günahlarından arındığına inandığı günde çok az sayıda kişinin Covid-19 tedbirleri kapsamında maske taktığı görüldü.
Uttar Pradeş eyaletinden ailesiyle birlikte Ganj Nehrine yıkanmak için gelen Ram Phal Tripathi, “Maskeyle nefes alamıyorum. Her yıl buraya dalış yapmak için geliyorum. Bu yıl nasıl kaçırabilirdim ki” dedi.
Hindistanlı doktorların bu yıl festivalin Covid-19'u aşırı yaymasından endişe ettikleri için Batı Bengal eyalet yüksek mahkemesine festivale verdikleri onay kararının geri çekilmesi için başvuru yapamadığı da öğrenildi.
Vaka sayılarındaki artış sürüyor