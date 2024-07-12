Binlerce evsiz göçmen şehirden gönderildi: Paris’te ‘olimpik temizlik’

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Fransa’da hükümet, 26 Temmuz’da başlayacak Olimpiyat Oyunları öncesi binlerce evsiz göçmeni otobüslere bindirip Paris dışına gönderdi. Göçmenler kendilerine başka bir yerde barınma sözü verildiğini, ancak sonunda yine sokakta yaşamak zorunda kaldıklarını veya sınır dışı edildiklerini söyledi.

PARİS DIŞINA BİR BİLET

Paris yetkilileri, olimpiyatlara hazırlık kapsamında son bir yılda çoğu bekâr erkek olmak üzere yaklaşık 5 bin evsizi tahliye etti. Özellikle Olimpiyat Köyü yakınlarındaki sokaklarda veya terk edilmiş binalarda yaşayan insanlar, Lyon veya Marsilya gibi şehirlere giden otobüslere bindirildi. Amerikan New York Times gazetesine konuşan ve eski bir çimento fabrikasında kalırken Orleans şehrine gönderilen Çadlı Muhammed İbrahim, “Elimize bir bilet verip otobüse bindirdiler. Bilet nereyeyse oraya gitmek zorundasınız” dedi.

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YA SINIR DIŞI YA SOKAK

Paris ve çevresinde yaşayan yaklaşık 100 bin evsiz için yeterli barınak alanı bulunmadığı için geçen yıl ülke çapında 10 geçici barınak kuruldu. Hükümet yetkilileri, bu girişimin olimpiyatlarla bir ilgisi olmadığını iddia etse de polis, özellikle göçmenlerin yaşadığı Seine-Saint Denis bölgesinde evsizlerin kamplarına ve terk edilmiş binalara yönelik baskınlar yaptı. Kendilerine barınma ve sosyal haklar vaat edilerek Paris dışına gönderilen insanların bir süre barınaklarda kalmalarına izin verildi. Bu sırada sığınma başvuruları incelendi; az sayıda göçmene sığınma hakkı verilirken çoğu sınır dışı edildi ya da “yer olmadığı için” tekrar sokağa dönmek zorunda kaldı.