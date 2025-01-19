Binlerce ev küle döndü: Son 40 yılın en büyük yıkımı

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Associated Press’in (AP) Wisconsin Üniversitesine bağlı Silvis Laboratuvarı’ndan elde ettiği verilere dayanan analiz, Palisades ve Eaton bölgelerinde meydana gelen yangınların yıkıcılığını gözler önüne serdi. 10 gün boyunca devam eden yangınlar geniş kentsel alanları etkisi altına aldı. Yaklaşık 10 kilometrekarelik bir alana yayılan tahribatın son 40 yıl içinde eyalette kaydedilen en yüksek kentsel alan kaybını gösterdiği aktarıldı. Yangınların etkisiyle tahrip olan alan, 2018’deki Woolsey yangınının tahrip ettiği alandan iki kat daha fazla olarak belirlendi.

HASAR EN AZ 250 MİLYAR DOLAR

Los Angeles’ta 7 Ocak’ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan ve Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 25 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.