Binlerce dolara turist vizesi alıyorlar: 115 bin Filistinli Mısır’a geçti

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Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre az sayıda Gazzeli tıbbi durumları nedeniyle Mısır’a tahliye edilirken, çoğu kişi sınırdan turist vizesi alarak geçti.

KİŞİ BAŞI 5 BİN DOLAR

“Hala Danışmanlık ve Turizm” adlı Mısırlı bir şirket “yüksek bir koordinasyon ücreti” karşılığında Filistinlilere turist vizesi sağlıyor. Middle East Eye’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin yakın bir isim olan işinsanı İbrahim el-Organi’ye ait şirket, Refah sınırından Mısır’a geçmek isteyen Filistinlilerden yetişkin başına en az 5.000 dolar, 16 yaşın altındaki çocuklar için ise 2 bin 500 dolar ücret alıyor. Ancak Mısır’a geçen Filistinlilerin çoğu 45 günlük turist vizelerinin sona ermesinden sonra belirsizlik içinde kalıyor. Mülteci statüsü alamayan Filistinliler; eğitim ve sağlık gibi kamusal hizmetlerden yararlanamıyor.