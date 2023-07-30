Binlerce dolar harcayıp köpek olmuştu... İlk görüntüler geldi! İşte sosyal medyanın konuştuğu o anlar

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Sosyal medya Japonya'da yaşayan Toko-san isimli adamı konuşuyor.

Çocukluktan beri en büyük hayali olarak nitelendirdiği 'köpek olmak' için harekete geçen adam 14 bin 161 dolar harcadı.

Bu sayede Border Collie cinsi köpek benzeri bir kostüme sahip olan adam hayaline kavuştu.

Giydiği kostüm ile sokaklara çıkan adamın görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu.

New York Post'ta yer alan habere göre, görüntüler köpek haliyle Toco adını kullanan adamın YouTube hesabı üzerinden paylaşıldı.

32 bin abonesi olan hesap kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan kanallarından birisi olurken Japon adam hayalinin gerçek olduğunu açıkladı.

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Toko 'İlkokul mezuniyet kitabıma köpek olup dışarıda yürümek istediğimi yazdığımı hatırlıyorum' dedi.

2 milyona yakın kişi tarafından izlenen videoya binlerce yorum geldi.