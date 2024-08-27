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Binlerce balık öldü: Deniz yüzeyini kapladı

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#Balık#Ölüm#Yunanistan
Binlerce balık öldü: Deniz yüzeyini kapladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 16:37

Yunanistan'ın Volos kenti sahilinde binlerce ölü balık deniz yüzeyini kapladı. Toplu balık ölümlerine ilişkin açıklama yapan uzmanlar, ölen balıkların tatlı su balığı olduğunu ve tuzlu deniz suyuna uyum sağlayamamalarından kaynaklandığını savundu.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Volos kentinin sahilinde binlerce ölü balığın deniz yüzeyini kapladığı görüldü.

Yunan basınına konuşan uzmanlar, ölen balıkların tatlı su balığı olduğunu belirterek, yaklaşık bir haftadır bölgede yaşanan toplu balık ölümlerinin bölgedeki akarsularla denize ulaşan tatlı su balıklarının tuzlu deniz suyuna uyum sağlayamamasından kaynaklandığını savundu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından savcılığın bölgede deniz suyu kirliliğini ve balıkların ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattığı bildirildi.

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#Balık#Ölüm#Yunanistan

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